洁面仪正确使用方法让肌肤更加净白光滑

现如今，时尚美肤达人们都用起来洁面仪、洁面刷，居家、出差、旅行等都可以随身带着，洁面仪这种新型的洁面仪器已经越来越多地为广大爱美的女性所使用。然而，你真对会用吗？在洁面仪的使用过程中有不少需要注意的问题，正确使用洁面仪，才能够在不伤害皮肤的情况下，让肌肤更加净白光滑。来看看洁面仪使用的正确方法吧，涨姿势。

1、不同情况下使用洁面仪需调整洗面奶的份量

在不同的情况下来使用洁面仪，所需要的洗面奶的份量是有所不同的，如果你是第一次使用洁面仪，那么，小编建议您多用一些洗面奶，如果洗面奶用得少的话，很容易搓伤皮肤；在之后的使用过程中，可以根据肤质的需求来相应调整用量。洗面奶在使用洁面仪的过程中，除了可以起到清洁皮肤的作用，还能够起到润滑的效果，量少容易搓伤皮肤，同时，量多的时候需要冲洗干净，避免造成毛孔堵塞。

2、提前将洁面仪的刷头浸湿

在使用洁面仪洗脸的过程中，除了洗面奶要足量之外，水分也应充足，你可以提前将洁面仪的刷头浸泡在水中，充分浸湿，然后再搭配洗面奶洗脸，这样洁面仪的刷头清洁力度会更好，也能够更加高效地将皮肤的污垢油脂都清理干净。

3、避免与他人共用洁面仪

美眉们在使用洁面仪的时候，最好要避免与他人共用，因为在交替使用的过程中很容易滋生细菌，再次使用的过程中容易将细菌带入到皮肤内部而堵塞毛孔。所以，家中如果有姐妹的话，最好是专人专用哦。

4、定期清洁洁面仪的刷头

洁面仪与一些化妆用具相类似，如果不经常清洁就容易滋生细菌，这样的情况下，在使用的时候不仅不能够彻底清洁皮肤，反而还会越洗越脏。因此，建议美眉们可以定期来清洁洁面仪。用一点洗面奶涂抹在刷头上，放入温水里冲洗，直到刷头冲洗得十分干净为止。

5、洁面仪的使用别太频繁

洁面仪的使用并不是越频繁越好，每天使用洁面仪来洗脸，很容易破坏皮肤的保护层，令肌肤越洗越敏感脆弱。建议美眉们可以每周使用洁面仪洗脸一次，不要太频繁，在高效清洁皮肤的同时，也做好对肌肤的保护。

6、使用洁面仪来去除多余的角质

不经常去角质的美眉们，可以在使用洁面仪的时候间接去除角质，因为洁面仪的刷头搭配磨砂膏，就是去角质的好方法，当然，用洁面仪来去角质，只适用于不经常去角质的美眉们，如果你经常去角质、角质层又比较薄弱，则不能这样做。

7、选择小刷头的洁面仪使用

小刷头的洁面仪要比大面积刷头的洁面仪刺激性较小，适合任何肤质的美眉们使用，而且小刷头的洁面仪使用起来还更加安全便捷，建议敏感肤质和混合型肤质的美眉们都选择小刷头的洁面仪使用。