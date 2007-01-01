新垣结衣冻龄样貌不老保养法大公开

2007年，新垣结衣凭电影《恋空》在日本获得多个电影新人奖。当年新垣结衣在电影中饰演女高中生，样子清纯。

差不多十年后的今天，新垣结衣在日剧《逃避虽可耻但有用》中再次穿起校服，冻龄的样貌令人讚叹。

饮食对新垣结衣来说非常重要，也是令她保持娇嫩肌肤的因素之一。

新垣结衣以前对饮食不太节制，吃得很油腻。不过随着年纪增长，她开始摄取大量蔬果，以提升肠胃消化，亦避免暴饮暴食。

Keep得那样好的女神也会吃甜食，新垣结衣指吃甜食有助舒压，所以她的雪柜里一定会有雪糕及朱古力，但不会吃太多。

水分补充也昰重要一部分。除了喝水外，新垣结衣每天早上会喝一杯豆浆，可以强身健体，大豆中的异黄酮能预防骨质疏鬆、降低乳癌发病率。

她也会喝薑黄茶，可以促进新陈代谢，有瘦身的功效。不过，经期、怀孕、哺乳期间不适合饮用，因为薑黄会令子宫收缩。

新垣结衣表示，促进身体血液循环能有助改善皮肤质素，所以她会定期进行耳朵针灸或按压耳朵，促进面部血液循环，令皮肤温暖，维持良好肤质。

同时，她间中会进行泡浴。泡浴能加快令体温升高，多排汗，促进血液循环，也能令毛孔打开，轻易去除污垢。

对于面部保养，新垣结衣表示清洁相当重要，她认为‘丰盈的泡沫’能有助有效清洁毛孔。

因此她在洗面时会先搓出大量泡泡，先清洁T字位，按摩肌肤上的毛孔，然后至面部其他位置，再以清水冲洗。

化妆棉能有助为肌肤去角质，当肌肤较暗哑时，新垣结衣会将化妆水倒在化妆棉上，为面部轻轻去角质，显得亮白。

新垣结衣会因应皮肤状况调整面部保养。她认为女生不可吝啬化妆水的用量，一定要多才能令面部吸收其后的护肤品。

当皮肤比较干时，新垣结衣会涂两次乳液，每次会以按压方式确保肌肤完全吸收。

外出时，她会带备喷雾型化妆水，可以无时无刻为皮肤补充水分。

做足防晒是皮肤保持亮白的重点。新垣结衣外出前都会涂上防晒品，晒后就会为皮肤进行保湿。除了用大量化妆水湿敷外，她也会自制青瓜牛奶面膜敷面。

把青瓜切薄片后浸入牛奶，十分钟就可以拿出来敷面。敷面后可进行平日护肤步骤，用手轻拍面部，令护肤品容易吸收。

足够休息、稳定的情绪能令皮肤漂亮。新垣结衣表示，睡眠及做家务能令她舒缓压力，她情愿在週末时间待在家裡也不愿外出呢！