欢乐新年轰趴五守则保护肌肤

马上就要迎来欢乐的新年啦，各种准备约约约的宝宝们，在欢脱的策马狂奔前还是赶紧Get一下轰趴守则再行动，否则肌肤受不了，节后闹情绪还是苦的你自家。

守则一：“晚睡”不“晚洗”

记得的代谢是在晚上10∶00~11∶00点之间进入夜间修护模式，所以虽然咱们派对越夜越High，但是一定要找个机会帮肌肤做个适当的清洁与补水，即使不能卸妆，也可以用精华喷雾给肌肤简单补水，并用纸巾轻轻擦拭肌肤表层，带去表皮已经浮起的老废物质，最后在眼角、唇角涂抹含有充足水分的保湿营养眼唇霜。

守则二：微醺那么美肌肤很缺水

皮肤缺水就会变得干燥无比，加上派对一定会饮用含有酒精成分的饮品，更是造成水分流失，此时补充水分尤其重要。轰趴时候应尽量保证室内空气保持通畅并有一定的湿度，结束派对后更要感觉用保湿精华液与急速修护面膜为肌肤急速补水。

守则三：突发痘痘不可怕赶紧安抚就OK

白头粉刺和痘痘通常是派对的重要后遗症，想要解决这些突发的恼人痘，可先喷点喷雾，再擦些抗组织胺、类固醇等药膏，若面部还有干痒情况，可以用专为敏弱肌打造的修护品，经过敏感肌测试，没有多余添加物，又兼具保湿、舒缓效果。通常美白、抗痘类产品造成刺激性皮肤炎的机率也较高，必须先停用。

守则四：轰趴过后第一夜修复产品必须要

在睡前用一些具有排毒修护功能的护肤品并搭配淋巴按摩手法，提高细胞代谢活力、给肌肤注入了兴奋剂，第二天清晨肌肤就是全新的开始了。

守则五：眼霜搭配冷热敷让熊猫眼狗带

黑眼圈、松弛眼袋会在缺眠后毫不留情的爬上眼周。所以熬夜后眼部护理更不能忽略，挑眼霜最好选择那些能促进眼部微循环、含排水消肿功效成分眼部产品，对于循环不好导致的黑眼圈，可利用眼部冷热敷交替或温敷的方式，让淤血疏通，促进血液循环。