5种护肤蔬果用在脸上还不如吃进去

我们常常见到各种各样的护肤品中添加了各种各样的蔬果成分，其中很多蔬果都是肌肤的天然“保湿剂”，不过其实这些成分与其用在脸上，还不如吃进去，对皮肤的好处更大。

鳄梨

我们经常看到鳄梨护肤精华油、添加了鳄梨天然提取物的护肤品，这是因为鳄梨中含有的钾和膳食纤维能够帮助人体锁住水分，我们都知道水分不光要补充，还要有能够锁住减缓流失的作用。鳄梨油从鳄梨这种水果中萃取，保湿效果非常好，特别适合干燥的皮肤。你可以直接把鳄梨捣碎，做成保护皮肤和头发的天然面膜，这样可以直接保护你的皮肤和头发，为你吸取天然精华。

西兰花

西兰花中含有α硫辛酸，这是一种辅酶，作用是减缓衰老进程，并且能够抵御人体自然产生的自由基，简单来说就是能够帮助皮肤恢复弹性，加强肌肤的自我锁水能力。

黄瓜

电视中用黄瓜切片敷面其实真的是有作用的，而基础保湿护肤品也极易爱添加黄瓜的提取物，这是因为黄瓜中硅的含量很高，有助于提高皮肤结缔组织的强度。而结缔组织的增强，就意味着皮肤自我修复功能、锁水能力更强。

芒果

很多护肤品中，都会写着添加了天然芒果脂提取物，这是因为芒果脂是一种提取自芒果果核的植物油脂，具有强大有力的保湿功能，是一种热带油脂。它富含维生素A、C和E，能够修复创伤，增加肌肤自我更新能力。平时多吃芒果也能自然摄取芒果中的营养成分。

石榴

我们常常会在保湿面膜的成分表中见到石榴，而纯粹石榴的天然萃取物也常用来做护肤品的保湿剂。这是因为石榴中含有保湿作用的石榴多酚，不仅能够保湿，还能帮助肌肤抗氧化；还有维生素C、亚麻油酸以及叶酸，帮助肌肤自我更新。