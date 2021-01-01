五大日常保养降低环境因素对肌肤造成的伤害

最近的天气状况真的越来越糟心，空气污染越来越重，全国各地都笼罩在雾霾之下。生活在都市中，空气污染已无法避免，爱美的妹子们，如果不想老化问题随年龄增长一年一年地倍数加剧，只能勤劳一点，严守以下五大日常保养，降低环境因素对肌肤造成的伤害。

1、一到家卸妆+保湿

环境毒素包括：紫外线、辐射、二手烟、空气污染，都会让体內的自由基泛滥。此外，自来水中的氯，也会使肌肤干燥。如果洗完脸沒有立即保湿，十分容易生成细纹。另外，好的保湿品能为肌肤表层打造屏障，阻隔环境中的污染物质。

2、即使冬天也记得要防晒

废气和空气毒物让大气层越来越稀薄，紫外线含量也逐年增加，不要只在阳光毒辣的夏季才擦防晒，阴天和冬天，防晒也不能少。

当然，入冬后还能舍去厚重的身体防晒，除了露在衣服外的脸和脖子。如果你打死都不想擦防晒，那最好要擦上含抗UV、并兼具玻尿酸和能镇定肌肤的咖啡因成分的日霜，即使寒風冷冽，也能提升含水量、抗敏镇定而且防紫外线。

3、每日补充维C

研究指出，当体內的自由基泛滥时，血液中的维他命C将是第一线受氧化的成分，消耗完维他命C后，才会氧化细胞膜上的脂质，让养份无法进入细胞內，使组织功能受影响而产生老化。

再来会令蛋白质失去功能，使细胞无法正常运作，降低皮下的胶原蛋白组织生成，肌肤也因此失去弹性。因此，如果无法从日常饮食中摄取足量的维C，最好能适量补充维C保健品，不仅美颜，也能减少身体疲劳感，让肌肤更容光焕发。

4、例行去角质

在外一天后，脸上的化妆品结合油脂和空气中的灰尘，让毛孔大塞車。因此，除了卸妆与洗脸，一周1~2次去角质能让毛孔畅通，降低粉刺生成。建议去角质后可用矿泉水清洗，避免自来水中的氯酸化肌肤中的蛋白质，并让肌肤更加干燥。

5、勤喝水+补充抗氧化水果！

摄取充足的水分才能加速身体代谢，同时，冬天也可多吃水分含量高又含有抗氧化剂的柑橘类水果或苹果，对身体与皮肤都相当有益处。这个就不需要我推荐什么了吧！