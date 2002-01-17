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小窍门解决冬天敷面膜和不吸收问题

来源：快快美　时间：17-01-02　字体： 　标签：面膜　阅读：

很多妹子觉得在冬天敷面膜是一项挑战，很多人都不愿意做，除了说面膜敷在脸上冷之外，还有不吸收等多种问题，所以觉得既然都没有效果了何必受罪呢？其实有些小窍门可以解决这些问题，让你在冬天也能舒舒服服敷面膜

小窍门解决冬天敷面膜和不吸收问题

面膜冷冰冰不想敷？

天气凉，面膜敷上之后冷冰冰的，做完之后脸都僵，所以很多人就懒得做了。

不想敷冷冰冰面膜，可以先将面膜放在40度左右的温水了泡上5分钟左右，拿出来之后敷上脸就不会有冷冰冰的感觉。（泡的水太热太久会破坏面膜的养分，所以一定要注意温度不要太高）

或者在温暖的地方敷面膜，推荐在浴室，冬天我们都是用热水洗澡，洗完之后浴室还是有蒸汽比较暖和，在里面敷面膜就不会感觉那么冰冷。

面膜敷完不吸收？

冬天寒冷干燥，皮肤毛孔收缩，吸收力没有那么强，敷15分钟之后面膜上的精华都没有怎么吸收或者涂上的面膜也没有干。要怎样提升吸收力呢？

1、洗个热水澡，不仅可以放松身心加强血液循环，同时浴室的热气会打开毛孔，可以提升吸收力。

2、用温水洗脸，也可以打开毛孔，或者在敷面膜之前先“蒸脸”将毛孔打开，存进血液循环，这样就不怕不吸收啦。

3、敷面膜之前一定要做好卸妆跟清洁肌肤，有必要的话去一下角质，这样也可以提升吸收力。

最后，啰嗦一下，敷面膜的时间把握在15分钟左右最好，敷完之后记得按摩让精华吸收，后续的护肤保养也要及时做才能有效哦。冬天再冷也要敷面膜才能美美哒哦，不过也不要敷太多哦，编编建议三天一次就足够了，敷太多可能对肌肤来说反而是负担哟。

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