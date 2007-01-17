敷面膜5个小技巧让面膜功效加倍

面膜是肌肤护理的基本步骤，也是皮肤急救的必杀技，但敷面膜可不是把面膜直接敷在脸上那么简单，敷面膜也要讲究技巧。

敷面膜前做好清洁工作

先把手和脸的清洁工作做好，把皮肤表层的彩妆、油污、皮脂都清理干净，不然这些脏东西会影响精华液的吸收。对于角质，不需要每周使用清洁类的面膜，尤其是秋季反而会让肌肤敏感程度增加，每两周去一次角质即可。

先涂精华液可辅助面膜吸收

敷面膜前先涂一层相同效果的精华，能够帮助面膜中的精华液更好地渗透，可以使皮肤充分吸收。如果敷面膜前忘了涂也没有关系，敷完后趁肌肤还水润的时候涂效果也会很明显的。

面膜热敷效果更好

有条件的话可以一边泡澡一边敷面膜，淋浴的话在洗完澡后敷。由于洗澡过程中，在水蒸气的作用下，毛孔充分张开，有利于精华液的吸收。如果时间紧迫来不及洗澡的话，那么用温热的毛巾敷脸3~5分钟，也可以达到相同效果。

面膜要在睡前敷

凌晨0点-3点是肌肤代谢最旺盛的时间，由于我们要睡美容觉，所以敷面膜的时间要选在睡觉前，有助于利用生理作用把营养送入肌底。一般敷面膜周期为3天一次，每次敷15-20分钟，敏感肌肤的人可适当缩短敷面膜的时间。

敷面膜后正常护肤不能少

很多女生敷完面膜会忽略了最重要的一环，就是正常的肌肤护理程序。这需要你：在敷面膜前用柔肤水打底，让你的肌肤毛孔张开，角质软化，才能让面膜更好地吸收；在使用完面膜后要涂抹上乳液。

既然面膜敷好后，营养足够了为什么还要涂抹乳液，不会多此一举吗？当然不会，乳液帮助你封住面膜的精华，让面膜进入肌肤内部进行更有效的作用，所以敷前涂柔肤水，敷后涂乳液才会让面膜发挥最好的效果。