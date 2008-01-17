脸部三大死角才是毁颜重灾区

日常护肤中，几乎所有的妹子最注重的就是脸有没有洗干净，脸上有没有可恶的斑斑点点和痘痘，肤色是不是够白。然而肌肤保养可不是就这点事，事实上有些你天长日久忽略下来的死角才是毁颜重灾区，以下这三大死角你躺枪了吗？

死角一：下颚

不要小看下巴，不一小心双下巴就出来了！你是否有用手撑下巴，或者低头玩手机等这些小习惯？而这些关乎到下巴的小动作会拉扯下巴，让下颚肌肤松弛，双下巴找上门。如同久坐屁股会变大，65%的人因常低头而有双下巴。因为下颚处肌肤弹性低，有3个脂肪袋，低头会挤压到下颚肌肤，久而久之定型出双下巴。

2招对抗下颚衰老！

step1、纠正不良小动作：用手撑下巴、趟在床上看书、低头玩手机等都会催生出双下巴和颈纹，所以尽量少做。

step2、冰毛巾敷脸：毛巾浸过冰水后敷脸，可以提升肌肤弹性，配合面膜一起使用，可以紧致肌肤，提升下颚处线条。

死角二：唇部

很多妹子对唇部的保养就是停留在睡前涂个润唇膏，如果连这点都没做到的，照照镜子看看你的嘴唇，再去墙角默哀反省。But！其实这是远远不够的！嘴唇也是暴露年龄和衰老的标志！如果唇部不护理好，就会提早滋生唇下纹、嘴角法令纹等各种皱纹，唇部皮肤会提早衰老。

2招对抗唇部衰老！

step1、防晒：嘴唇也需要防晒，紫外线会加深你嘴角的纹路。白天外出时，别忘了给嘴唇一层防晒保护。

step2、保湿：使用滋润保湿，有紧实肌肤的保养品，因其能激活肌肤胶原蛋白，从而提升肌肤细致度，并减少唇周细纹。

死角三：眼周

一双美丽的眼睛就是心灵的窗口，看人美不美先看脸，而看脸最先看得就是眼睛！但是眼睛也是很容易衰老的部位，如果保养不当，还会出现鱼尾纹、黑眼圈、眼袋等各种问题。保养皮肤，对抗眼部衰老才是重点！

眼周按摩对抗眼部衰老！

step1、用无名指沾取少许眼部保养品，均匀地点涂在眼周肌肤，在上眼皮和下眼皮来回按压让保养品更快被吸收。注意不要拉扯，一定是点按！

step2、用双手的食指、中指和无名指的指腹轻敷于眼部，利用手指的温度温热眼周肌肤，帮助眼周微循环。

step3、双手握拳，用食指的第二指节轻按上眼头的凹陷处，大约轻按5次，让眼部肌肉获得舒压感。

step4、从上眼头凹陷处开始轻压往下倒鼻梁处，让眼周的循环能往下延伸，来回约5次。

step5、利用食指、中指、无名指轻按于眼周攒竹、鱼腰、丝竹穴，大约轻按5次刺激。

step6、最后，用双手贴脸颊外侧，往上轻轻提拉，帮助眼部肌肤抵抗重力，让眼周按摩循环更好。