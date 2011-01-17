冬季保养皮肤3个做法与对策

北风一吹，许多女性朋友们都会烦恼：脸变得干燥、紧绷，不管怎么抹润肤乳，都找不回皮肤水灵灵的感觉了。脸部皮肤要穷养，身上皮肤要富养，而现在很多人都做反了，这会加重脸干燥症状。在冬季保养皮肤注意以下几点，拥有水灵灵的皮肤其实并不难。

做法一：洗脸后，40分钟后涂抹润肤霜

一到冬天，人体需要有一个适应的过程，头两三天肯定会觉得皮肤很干燥感觉不舒服，但是过了一个星期，脸就不会干了，这是因为机体会自我调节，当外界的空气变冷时，皮肤受到刺激，自然就会分泌出油脂来保护皮肤。

想要在冬季拥有水灵灵的脸蛋，发挥皮肤的调节作用才是最关键的，过度保养会导致皮肤对外界的抵抗力不足，应对刺激的保护能力不够。现在很多白领女性，喜欢一洗完脸就抹润肤乳，这种护肤方法是错误的，因为在洗完脸后，皮肤会自动分泌皮肤保护膜，如果在洗完脸后马上抹润肤乳，相当于给皮肤反馈一个错误的信息，皮肤的工作能力就没有那么强，就不分泌皮肤保护膜了，久而久之，皮肤会越来越依赖外界的保养品，自身的调节功能就会下降。

对策：多喝水，及时补充水分

洗脸后，不要急着涂润肤乳，但可以先喝点水补充身体的水分，让皮肤自我调节，40分钟后觉得皮肤状态良好、舒适，则不需要涂抹润肤乳，因为皮肤自身会分泌保护膜，如果40分钟后觉得皮肤还是比较干燥，说明皮肤的调节能力不够，那么这时候就需要抹一些润肤乳，一般夏天用乳液，冬天要用霜，皮肤很容易干的人，则要用膏。此外，洗脸后可以敷面膜补水，一周敷1-2次即可。

做法二：早上“猫”洗脸，冲冲即可

在冬天，干性和中性皮肤者每天晚上洗脸，早上起来用水冲一冲脸即可，油性皮肤才需要每天洗两次脸。如果过度清洁，会将皮肤自身的保护膜给洗掉，对皮肤反而不好。

皮肤角质层中的死皮会自动脱落，在外界空气状态不佳时，才需要用这些产品，例如在雾霾天气下，皮肤吸收了很多小分子的脏东西，这时候可用磨砂产品搓掉死皮，但一周最多使用1-2次，且每次使用后要用清水冲洗干净。但平时就没有必要用了。

对策：晚上脸部才要彻底清洁

不少人喜欢早上起床也用洗面奶洗脸，这没有必要，因为晚上睡觉时环境是干净的，脸部并不需要过多清洁，早上起床用清水洗一下脸，不要用彻底清洁的洗面奶，保护脸上的保护膜，从而降低皮肤的保湿要求。

做法三：不需补水喷雾随时用

很多女性朋友喜欢在包包里放一个小喷雾瓶，脸一发干就拿出来喷一喷，认为可以及时补水保湿，这种做法是错误的。很多喷雾，尤其是爽肤水，含有2%的双氧水，会直接去油，正常情况下，成年女性皮肤偏中性，并不需要用爽肤水，过度使用会导致皮肤发干雪上加霜，尤其是冬天，因为皮肤角质层吸了水后，皮肤水分更容易往外透，特别是在开空调或者是有暖气的室内，会出现越喷脸越干的结果，造成恶性循环。

对策：发挥皮肤正常的调节功能

专家建议，当皮肤遇到了小问题，不用太在意，皮肤自身会调节和修复，同时也不需要用太多的护肤品与保湿霜。当在户外、或者是风很大天气特别干燥的时候，才需要抹一些润肤乳，帮助皮肤锁住水分，减少皮肤的干燥和坏境对皮肤的脱水，如果在室内就不一定要抹润肤乳，多喝水就可以取得很好的保湿效果。

冬季保养皮肤小常识

1、防寒防晒

低温、干燥的冬季是危害肌肤的主要因素，防寒防晒不可少，户外到处都有紫外线，应注意防护，否则肌肤容易迅速老化，外出时，应使用含适当防晒因子的护肤品，以达到御寒、防晒、保湿的功用。

2、调节环境湿度

冬季天气干燥，皮肤紧绷，容易产生皱纹，需要调节环境湿度，可以在暖气上或火炉旁放置水盆，或多养些花草，既美化居室，又起到保湿作用，如手干裂，晚上可用热水洗后，再用含维生素A、维生素D的软膏按摩。

3、滋养保湿

冬天的肌肤需要更多的保湿乳液，以防止出现皱纹或产生干裂、过敏、脱皮等现象，使用营养丰富的滋养保湿乳液可以有效保持皮肤内的水分。

4、定期做面膜

冬季肌肤干燥缺水，需要定期保养，补充水分、养分，使其光滑、润泽而有弹性，敷面膜是个好方法，面膜可以自制，用淀粉两匙，加适量的蜂蜜、奶，再加几粒维生素A、维生素E胶丸液，调匀，洗脸后涂于面部，20分钟后洗净。

5、深层洁肤

冬季洁面不可过度，在卸妆时脸上的各个部位都要深层清洁，如面颊、前额、下巴、脖子等，再以双手的指腹轻轻按摩，接着以面纸轻轻将表皮残留污垢抹去。

6、充足的睡眠

冬季，天气寒冷，白天皮肤暴露在外面，就需要夜晚的时间段来供给营养，以修复受损伤的细胞，早睡早起是保证好肌肤的前提。