好好护肤要避开的常见6个NG动作

有的宝宝会问说明明我有好好护肤可是我的皮肤还是没有变好啊！那有可能是你的护肤方法方式存在一些误区让你的护肤全都白做了，今天就跟大家说说要避开的那些常见护肤NG动作。

×清洁、涂护肤品之前不洗手

很多妹子在洗脸或者护肤之前都没有意识到要洗手。但你的手摸了满是灰尘的键盘、油腻的头发等，不洗手直接进行清洁或者护肤的时候，细菌、油脂、污垢等通过手部转移到脸上皮肤，可能会引起痘痘或者皮肤炎症。记得清洁或者涂护肤品之前记得洗手，降低风险。

×用手挤痘痘

同上，手部接触的东西太多，如果用手挤痘痘的话，细菌等会进入痘痘，可能会让皮肤感染发炎，反而让痘痘恶化。要做好清洁保湿，之后正确使用祛痘产品进行祛痘，才是正解。

×每天洗脸超过3次，洗脸时间超过5分钟

空气污染严重，污染物会依附在皮肤上，所以很多人觉得要经常洗脸才能让肌肤变干净，而且洗得越久就越干净。但事实上洗脸次数过多跟洗脸时间过久都会破坏皮肤表面水油平衡，反而伤害了皮肤。其实洗脸早晚一次就够了，如果有需要午休之后加一次也可以，但记得选用温和洁面产品还要加上温和的清洁方式，洗脸时间控制在3分钟左右，这样才是洗脸的正确方式。

×天天敷面膜

有妹子说要多补水跟美白我要每天都敷面膜，这样我才能美美哒。其实面膜是密集型营养产品，多敷不一定有效，而且还可能产生过敏等情况。一般情况下保湿面膜3次左右，如果美白或者药妆类面膜控制在2次左右，就可以了。

×清洁之后用毛巾擦干皮肤

无论是洗完脸还是洗完澡，很多妹子都会习惯用毛巾将水分擦干。你可能觉得没有错，因为如果不擦干的话，水分蒸发会带走皮肤的水分所以一定要赶紧擦干才行。将多余水分去掉没有错，但不应该用擦或者大力擦。而是应该用柔软不伤皮肤的毛巾轻轻按压，吸走多余水分，因为擦或者大力擦都会刺激皮肤，有可能会让皮肤失去弹性。

×涂保养品越多皮肤越好

很多人觉得护肤要很讲究，于是买了超多的保养品，然后一层层涂，觉得将这些保养品都涂上皮肤就会变好，事实上，涂太多反而容易导致毛孔堵塞，脂肪粒的产生。所以保养品不是涂越多越好，而是要根据自己皮肤吸收力而定，不要过度反而伤害皮肤。最后希望大家都美美哒。