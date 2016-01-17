肌肤浮肿的表现和紧致措施

有没有觉得一些女明星明明真人挺美的，可是还是会被拍到脸部僵硬的各种丑照，甚至是大脸照？有没有觉得平时别人都说你皮肤好，可是自己仍旧觉得差点意思，也不知道是哪里不对？别美其名曰是浮肿，这其实不是肤质出了问题，而是松弛惹的祸！

什么是浮肿

这里说的是水肿体质。用手指在胳膊上点按，看是否会出现过几秒才会消去的白色指印。看印记的消除时间判断浮肿严重与否，时间越长则越证明是水肿体质。

有的妹纸晚上睡前不能喝水，喝多了水第二天早上恨不得双眼皮都没了。这也是水肿的一种表现。我们身体里的水分是通过脾肾代谢的，如果是水肿的话，可能是这两个器官不是那么发达。水肿体质还有个特点就是特别容易觉得疲惫，以及大便不成形，通常这类妹纸还伴有脾虚的症状，比如有时睡觉会流口水……

怎么办：平时少吃味重的食物，多吃五谷类以及纤维类食物。加强对水分的代谢能力，可以喝点黑咖啡试试。以及，改善睡眠质量。这点非常重要！

然而，水肿只是皮肤的小问题，千万别说什么因为水肿皮肤都不好了之类的话，真正致命的是松弛！快来自测下，这些情况其实都是松弛惹的祸。

1.法令纹变深

有没有感觉到不知道什么时候开始，细纹逐渐增多，口语一点讲就是会有丧着脸的情况。这其实是由于整体肌肉走势下降导致的表情纹变深。这其实是皮肤松弛的表现哦！

2.双眼皮变小

这里说的不是一化妆就觉得自己双眼皮小，而是说现在即使不化妆也快变成内双的外双！这其实是由于眼部松弛，眼皮往下“耷拉”下来而造成的。

3.颞部凹陷

颞部就是太阳穴部分，这里变得凹陷和不再饱满就会显得颧骨非常突出，这就是常说的老态。因此在化妆的文章里十三姐也会特别强调要打亮太阳穴部分，就是这个原理了。

4.弹力流失

手按在脸颊上在离开，如果脸颊没有很快弹回的话则说明弹力已经在流失，肌肤的紧致感也在流失。

皮肤的紧致自己可以感觉到？

皮肤松弛是由于胶原蛋白的流失，从而导致了各种下垂，显现出老态。可以说，所有人的衰老都是源于这里。

1.抗氧化

想要消除自由基的影响，当然要从抗氧化开始下手。从日常的饮食开始改变，可以多吃一些富含花青素等抗氧化成分的食物，如葡萄石榴等，多吃富含维生素C的食物。

2.正确的保养观念

不要再想着抗皱是你40岁的事情了，见了那么多20+的肌肤状况，你可不能再想着出现问题才护理。选择合适的抗初老产品，配合相应的手法，防患于未然。等到皱纹出现再行动，那可不是一朝一夕就能改变的了。

3.调整作息

这听起来有点像妈妈的碎碎念，可是规律的作息不仅能够帮助身体新陈代谢达到正常的范畴，还能够让你在深度睡眠时褪黑素达到峰值，睡美人这词儿可着实不假。晚上11点到早上7点和凌晨2点到早上10点虽然时长相同，然而作用上可有着大大的差别。