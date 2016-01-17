拒绝干燥脱皮冬季唇部护理全方面指南

唇部干燥脱皮怎么办？干燥的冬季嘴唇很容易起皮，到底该如何护理唇部呢？

唇部为什么会脱皮？

这是因为唇部只有一层薄薄的粘膜覆盖，而这层粘膜既没有汗腺，也没有皮脂腺，所以在经过大风、低温、上妆以及唾液中酶的刺激下，都会导致唇部变得更加干燥，从而导致皴裂脱皮。

唇部经常脱皮又是怎么回事？

这是由于冬季气温低，湿度小，唇部不仅难以从环境中汲取水分，自身所含有的水分和补充的油脂都会被空气反噬殆尽，加之自身滋润力薄弱和外界的不断刺激，所以就是经常脱皮了。

唇部经常脱皮怎么办？请看下文介绍的唇部保养秘诀：

1、涂抹润唇膏防脱皮

最直接防止并改善唇部干燥脱皮的妙招就是涂抹护唇膏，需要注意的是，涂抹润唇膏并不能像涂抹面霜那样仅在早晚使用，而是要随身携带经常涂抹，这样才能为唇部不断补充营养，保护唇部不受环境的侵害。

2、唇部按摩防脱皮

在每晚临睡前，将唇部用湿毛巾轻轻擦干净，然后用棉签沾取少量的蜂蜜涂抹在唇上，轻轻按摩帮助促进血液循环，使嘴唇获得氧分，增加营养，嘴唇就可以变得滋润，不容易脱皮了。

3、给嘴唇补油防脱皮

经常给干燥的嘴唇补充油分。用棉签沾取油涂抹在嘴唇上即可，可以是橄榄油、植物油、椰子油、甜杏仁油、荷荷芭油等，这些油分能缓解唇部疼痛，防止进一步干裂脱皮。

4、涂蜂蜜缓解唇部严重脱皮

如果感觉嘴唇很干，可以取一个干净的棉签在嘴唇上涂抹一点家用的植物油或蜂蜜。但是，糖尿病病人并不适合使用蜂蜜。

5、涂橄榄油缓解唇部严重脱皮

嘴唇干裂脱皮可以在睡前涂抹橄榄油，等20分钟左右再擦干净。这是因为橄榄油内的不饱和脂肪酸及维生素可以解决唇部干燥、瘙痒、脱皮等问题。

6、DIY唇膜缓解唇部严重脱皮

如果唇部上因干燥而出现的死皮较多，也可以DIY唇膜来改善。

做法：

首先在湿润的唇部涂抹厚厚的一层护唇膏，并用保鲜膜覆盖。

待15分钟之后取下保鲜膜，并用手指或牙刷轻轻按摩唇部，使死皮脱落。

然后用纸巾擦拭干净，最后，再使用滋润度高的润唇膏产品做强化保湿就可以了。

如果嘴唇脱皮了，需要注意以下几点：

1、唇部脱皮不要舔或撕

不能随意的就用舌头舔一舔或者直接上手撕扯，稍有蜕皮你一旦去撕就会引发流血，更有可能让细菌入侵导致唇部的发炎。

2、不要使用清洁力太强的唇部卸妆液

尽可能使用无酒精、成分温和的专用唇部卸妆液，不要使用清洁力太强的唇部卸妆液，避免刺激到唇部皮肤，使得脱皮更严重。

顺便来科普下唇部卸妆的步骤：

1：先用纸巾轻轻按压唇部吸掉唇膏里的油份：

2：用沾满卸妆油的化妆棉轻敷唇部30-60秒，彻底溶解唇妆；

3：微笑使唇纹舒展，用化妆棉从唇角向唇部中心以垂直方式轻轻擦拭卸除彩妆，切忌不要来回揉搓擦拭；

4：最后将化妆棉对折，打开嘴角轻抿化妆棉，彻底清除残留彩妆。

5：再用清水冲洗干净，后涂抹上唇膏作为滋润即可。

如何挑选适合冬季使用的润唇膏？

冬季所使用的护唇膏一定要保证滋润度，因此，尽可能挑选配方中含有大量油脂的产品。这是由于含有大量油脂的护唇膏可以给唇部补充必要的脂质，并形成一层保护膜，防止唇部的水分蒸发。紫外线的照射也会引起唇部干燥，唇色加深等问题，所以建议日间所使用的润唇膏产品一定要带有SPF值。

如何冬日护唇？

正常略干的唇部——深度滋润保湿

如果你的嘴唇还算柔软，冬季不妨多涂一些滋润补水型的润唇膏，注意滋润保湿就OK了。但是如果已经造成唇部干裂和脱皮，则需要进行一番急救工作。

已经干裂的唇部——热毛巾敷唇温柔去死皮

晚上做唇膜加倍护理时，要小心已出现问题的嘴唇，可在睡前先用热毛巾敷唇3-5分钟，再用柔软的刷子轻轻刷掉唇上的死皮，然后抹上厚厚的润唇膏（含有甘菊、金盏花以及蜂蜜成分的），连续这样护理一周，双唇就可恢复润泽。

经常化妆的唇部——唇部卸妆是关键

冬季的唇部卸妆非常关键，如果御妆不彻底，同样也会导致唇色暗沉和干燥，严重者则有可能染上“口红病”。所以，选择具有滋润效果的唇彩比唇膏更适合冬季唇部敏感的人。

敏感肌肤的唇部——加强舒缓功能

容易敏感、泛红的肌肤在干冷的冬天，肌肤更容易出现小状况！建议选用天然植物成分、具有抗敏感作用的唇部保养品。

除此之外，保护双唇还应该注意些什么？

1、唾液中的酶会刺激唇部，导致干燥加剧，所以不要经常舔舐唇部。

2、在饮食方面，要尽可能避免经常吃辛辣刺激的食物，一方面这些食物对于唇部粘膜有刺激性，另一方面又会导致体内环境燥热，在一定程度影响唇部的滋润度。

护唇小贴士主要为以下几点：

1、不要经常涂抹口红，口红中的石蜡和色素容易使唇部水分流失，口红中的染料等可致过敏反应。

2、用餐过后，必须先拿纸巾擦净唇上的油分，然后再涂抹唇彩或唇膏，这样有助于养护唇部肌肤。

3、唇膏一般可用2-3年，但遇热会融，宜存放于阴凉处，不要被阳光直射。

4、要养成主动喝水的习惯，也可在医生的指导下服用一些维生素，改善唇色暗沉的状况。

5、导致冬季口唇干裂的内因是新鲜蔬菜、水果吃得太少，人体维生素B2、维生素A摄入量不足，所以冬季更应多吃包含此类维生素的蔬果。

6、少吃油炸、辛辣等带有刺激性的食物，纠正舔唇、咬唇等不良习惯。

7、尽量避免风吹日晒等外界刺激，可以采取戴口罩的办法来防护；洒水、使用加湿器等方法都可以提高室内空气湿度。