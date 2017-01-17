6招去除背部痘轻松拥有光滑美背

背部的皮脂腺多，容易出油长痘。虽然露背装在冬天不流行，冬天也很难注意到背部皮肤，但如果想让自己在夏天轻松驾驭露背装，从现在开始就要解决你的背部痘了哦！

6招去除背部痘——

第一招：洗澡时背部改用PH值为中性的洁面皂，令冲洗后残留更少。

第二招：背部要少用摩擦力较大的洗澡巾，而选择较为柔和的去角质产品，以免用力擦洗弄破粉刺留下斑点。

第三招：沐浴后，建议用稀释后的茶树精油混合基础油后，涂抹在背部长有粉刺的地方。

第四招：用热水浸泡浴巾后，给背部做热敷，以促进精油更好吸收。

第五招：给背部轻轻拍上有收缩功能的化妆水。

第六招：除了饮食清淡，还要多摄取乳酸菌饮料和有助于胃肠蠕动的食物。

其实，要从对背部痘一网打尽，还得揪出长痘的源头。到底是什么导致你的背部痘疯长呢？

背部为什么会长痘？

1、油脂分泌不调

这种痘都是泛红的，并且有时会带微痛感。如果你一整天都靠着椅背，或者穿不透气的布料，就很容易会大量分泌油脂激发背上的痘痘。

2、毛孔堵塞

如果背部出汗但没有及时清洗就会造成毛孔堵塞，导致痘痘滋生。这种痘痘大多是呈白色带小颗粒的，还能挤出。

3、血液循环不畅

每天都伏案工作，背部长时间得不到舒展也会引发痘痘。

4、经络不通

背部是肺的反射区，肺热或者是经络不通都会造成背部长痘。

5、个人卫生

如果平时换衣不勤，不爱干净，也会导致背部长痘。

6、压力过大

现代人的压力过重也是引起内分泌失调背上长痘痘一大原因。