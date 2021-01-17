手部保养学习护理自己的“第二张脸”

有些爱美的妹纸们都很爱惜自己脸部皮肤的保养，却忽略了手部的保养。手部保养其实并没有想象的繁琐，简单的手部保养在家也能做哦！快跟进步伐，来学习如何护理和保养自己的“第二张脸”吧。

保湿1：家里有加湿机的妹纸可以开启加湿机为空气带来水分的同时，把手放到理喷雾源5cm以外的地方，一边按摩一边让加湿器的水雾吸收进手里。

保湿2：选择有保湿成分的润肤膏或身体乳，厚厚的涂满手心和手背，以打圈圈的方式使手上的肌肤更好吸收。

保湿3：在平常除了给脸部喷保湿喷雾以外，记得也要给手部喷保湿喷雾哦。这样手部才能水水润润的。

滋润1：在手背上擦上护手霜后，用另一只手的手背以打圈圈的方式推开手背上的护手霜，使整只手都受到滋润。

滋润2：护手霜要从指尖和手肘都要涂到。指甲边缘容易起刺，所以要用护手霜好好地滋润，而手肘则是容易干燥又很少注意到手肘缺少滋润。

去角质1：选择有去角质功能的颗粒感的润肤膏或身体乳，轻轻的以打圈圈的方式摩擦手部肌肤。力度不能太强，不然容易损害手部皮肤。

去角质2：特别干燥的手指部分可以用保鲜膜剪成合适的长宽包住手指，使润肤膏或身体乳软化角质，会更容易去除。

去角质3：最后用热毛巾敷在手上，大概五分钟就可以了，使手上剩余的润肤膏或身体乳毫无保留的吸收进手部肌肤。手部护理和保养完成！