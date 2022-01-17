熬夜之后护肤努力做好4步保养

无论你是加班熬夜还是追剧熬夜，没睡好觉，整个人都会变丑很多，所以熬夜之后除了要补觉之外，还要努力做好4步保养。

做好防晒

很多人觉得一天都在办公室或者宅家没有外出就不需要防晒，事实上日光灯还有电脑屏幕的光线也可能伤害皮肤，而且如果你是坐在窗户旁，透过玻璃的UVA，不仅会让皮肤变黑，而且还会造成皮肤老化，所以无论何时都要做好防晒。

清除角质

睡眠不足与内分泌失调可能造成角质过度堆积，不仅会让阻塞毛孔，同时皮肤也会变蜡黄，还会影响皮肤吸收能力。因此在用修复产品之前要提升吸收力才行，在适当的时候清除角质，可以做个深层清洁面膜，能重整角质层代谢，提升吸收力。

夜间“进补”

熬夜加班导致睡眠时间不稳定，内分泌失调，刺激皮脂腺分泌，第二天皮肤水肿、脸色暗沉。在睡前擦上高级能修复化妆水或者乳液，可以达到进补效果，隔天肌肤不会因为熬夜而发出严重警报，再者加上按摩、热敷等步骤能帮助消除疲劳还有水肿，能减少暗沉肌的出现。

早晨轻拍+按摩

因为睡眠不足导致血液循环变差，才会有黑眼圈、水肿等出现。所以造成可以先热敷眼周，再搭配眼霜按摩眼周，能降低黑眼圈的伤害。用指腹轻轻按压眼头，沿着眼周延伸至太阳穴，能减少眼周浮肿，促进血液循环，改善黑眼圈。

给脸部补水保湿时，运用指腹轻拍，不仅能促进血液循环，而且还能排水，消除脸部水肿。

TIPS1：按摩或拍打需要结合护肤产品，不要在皮肤干燥的情况下做按摩，有可能会给肌肤增加细纹。

TIPS2：按摩前温热双手，按摩起来也会觉得更舒适。按摩前做2分钟左右的热敷能让毛孔张开，有助增强吸收力。

学会这些就算熬夜也能减少对皮肤的伤害了。不过还是提醒广大妹子，还是要注意好自己的作息，减少熬夜才能从根本上解决问题。