痘坑形成的原因和修复痘坑的方法

脸上的痘坑怎么修复？讨厌人的痘痘好不容易下去了，却留下了痘坑，痘坑是一种由于感染发炎或外力挤压所致的脸部疾病，生活中有哪些去除痘坑的办法呢？一起来看看这些修复痘坑的方法吧。

痘坑是什么？

痘坑作为一种由于感染发炎或外力挤压所致的脸部疾病，最主要表现的是几乎面部，毛孔，周围都向里凹点点。

有痘坑的皮肤能恢复正常吗？

可以恢复正常的。痘坑不仔细观察并不明显，从近处看可以看出来，形状和橘子皮一样，且毛孔粗大，而且是每个毛孔就一个坑，但坑比较小，而且痘坑并不会自己消失。

痘坑形成的原因无非以下几点：

1、年轻人长痘后不及时治疗

长了青春痘后如果不及时正确地治疗，皮肤就容易发炎，从而导致皮肤组织的局部坏死及皮下组织的缺损，最终形成难看的痘疤或痘坑。

2、人为地不适当地挤破痘痘

不少人总喜欢去挤破那些痘痘，以为会加快治愈的速度，殊不知痘疤或痘坑大多是不正确地去挑破那些痘痘而形成的。

3、面部不注意清洁卫生

大致男生形成痘疤痘坑的明显比女生多，这一般都与男生懒散，平时不太注意面部清洁有关。

4、使用化妆品不当或过度使用化妆品

我们都知道过度使用化妆品会伤害皮肤，导致毛孔粗大，更易形成痘疤或痘坑；而市面上不少的伪劣祛痘化妆品，里面含不少有毒成分，当你不小心使用后导致痘疤或痘坑的概率很高。

如果脸上的痘痘没有处理好，就很容易变成痘坑，它并不会随着时间淡化，所以我们需要动手消灭它。下面介绍的几个去痘坑绝招，值得一试！

一、果酸焕肤法消除痘坑

使用高浓度的果酸进行皮肤角质的剥离作用，促使老化角质层脱落，加速角质细胞及少部分上层表皮细胞的更新速度，促进真皮层内弹性纤维增生，对较浅的凹洞性痘印有较好疗效，还能改善毛孔粗大。

二、姜片摩擦法消除痘坑

生姜切片后轻轻擦揉疤痕，可以抑制肉芽组织继续生长。这种方法有效但不能立即见效，需要坚持一段时间才能看到效果，每天早晚各涂抹一次。

三、象数激光法消除痘坑

这些细小光束可以刺激真皮组织中的胶原质和弹性纤维的增生，这些增生组织拉动表皮使之“绷紧”，使皮肤的皱纹减少，皮肤弹性增强，达到“皮肤表面重建”的效果。

四、手术磨削法消除痘坑

痘坑面积比较大的，建议采用手术磨削法，一次手术即可。用电钻带动磨头打磨，能打到想要的深度。不过缺点是术后恢复比较慢，而且还有可能造成暂时性的色素沉淀。

除了修复和消除痘坑，痘坑肌肤日常也要注意以下几点：

1、防晒是修复痘坑的重要条件

要有效消除痘坑，首先须要注意防晒，大量紫外线的曝晒可能加重你皮肤的色素沉淀，让痘坑颜色更深、留得更久，故不宜进行时间过长的户外活动。

2、同时使用美白产品加强疗效

这对快速祛除黑色的痘坑很有必要，这样可以有效抑制黑色素的生成，同时促进皮肤新陈代谢、加速黑色素的排出速度。

3、多吃水果和蔬菜调理

日常生活中也要注意多吃一些新鲜的蔬菜和水果，少吃生辣刺激的食品。同时也要远离烟酒，不喝刺激性饮料。这样可以避免痘痘的产生，同时，调理好身体也是保证健康的需要。

4、坚持正常的作息习惯

去除痘痕，修复痘坑，就要坚持正常的作息习惯，不熬夜，不通宵。平时多注意运动，提高免疫力。

其实痘坑皮肤并不可怕，可怕的是你明知道修复和消除的方法，你并没有去做，希望上面介绍的方法能帮到你。