对皮肤老化进行食补通过饮食吃掉皱纹

随着时间的流逝，每个人的脸上都有岁月的痕迹。皱纹就是最为典型的代表，因此我们非常的厌恶皱纹。尤其是对于女性来说，拥有皱纹简直就是夺走女性最心爱的物品一样十分的可怕。因此谁都不想再脸上看到皱纹的存在。然而随着年龄的不断上升，皮肤细胞自然的出现老化或者是死亡的情况，皱纹也随之多了起来。那么如何去除皱纹呢？光是依靠化妆品来掩饰是不够的。我们需要正对皮肤的老化进行食补，通过饮食吃掉皱纹。

1、含有胶原蛋白的食物

我们都知道之所以会导致皱纹的出现，主要是因为皮肤细胞老化的原因，因此除皱主要让皮肤细胞充满活力就行。胶原蛋白就有这种能力，胶原蛋白是维持皮肤细胞水分平衡的主要营养物质，同是也是皮肤细胞再生的主要原料，因此想要去除皱纹保持年轻化，那么含有胶原蛋白的食物不可不吃。

2、核酸食物

经常养生保健的人都知道，核酸是延年益寿的宝贝，既能长寿又可以美容。曾经有一项研究证明，女性朋友每天都是核酸以及维生素的话，那么脸上的皱纹将会在1个月之后消失一大半甚至是完全消失。

3、维生素食物

我们都清楚皮肤保持弹性是离不开维生素的支持，维生素C、E具有抗氧化的作用，它们能够增强皮肤的活力，避免出现皮肤早衰的情况。

以上三类食物就是除皱好帮手，当然很多因为不熟悉食物的营养成分，因此对于哪些食物含有维生素，哪些食物含有核酸。那么下面就给大家介绍几种除皱的食物。

1、鲫鱼

鲫鱼含有大量的优质蛋白质，能够大大的强化弹力纤维的构成，特别是那些因为睡眠过少，工作压力下所导致的皱纹特别的有效果。因此常吃鲫鱼也能慢慢的消除皱纹，还你靓丽的脸庞。

2、石榴

石榴之所以被称之抗皱的水果，主要是因为石榴含有一种叫做鞣花酸的营养物质，这种物质具有抗氧化的效果，能够避免细胞被污染，尤其是对抗辐射更是能手。

3、酒

在我们的印象中，酒是属于危害健康的食物。但是研究都说了适量的饮酒有好处，除皱就是其中的一种。啤酒含有大量的糖分以及维生素B，适当喝点可以减少皱纹的发生。千万不要认为喝酒可以去除皱纹因此每天都大喝特喝，这种做法不会让皱纹消失，反而会增加。

4、酸奶

酸奶对付皱纹的最大法宝就是能够去掉死亡的细胞，酸奶还有的酸性物质能够软化皮肤中的粘性物质，就像清洁员一样，清楚体内死亡的表皮细胞。

5、肉皮

上面说到胶原蛋白是除皱的一大法宝，因此常吃肉皮准没错。我们可以通过肉皮的营养物质在体内合成胶原蛋白，从而起到了保持肌肤光滑减少皱纹的效果。

去除皱纹处理合理的饮食之外，改变不良的生活习惯也是尤为重要。不想皱纹的滋生，那么遇到压力的时候一定要及时的释放，不能整天一副愁眉苦恋的样子。