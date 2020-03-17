春季最佳护手小方法还你芊芊玉手

怎样护手，可能是姐妹们都会遗忘的一部分，很多人每天将心思都放在面部护理上，却忽略了对手部肌肤的保养。其实，手部护理也是十分重要的，要知道手是女人的第二张脸，今天就跟大家分享春季最佳护手小方法，还你芊芊玉手。

1、合适的洗手温度

双手的肌肤也是很娇嫩的，特别是在冬末春初这样的换季季节中，如果要是女生们洗手的时候用太高温度的水洗手的话，是很容易导致手部肌肤中的水分大量流失，从而破坏手部肌肤的油脂分泌，导致不均衡，手部就会变得很干燥和粗糙，还有就是如果用太冷的水洗手同样也是会刺激手部肌肤的，所以最好是使用温水洗手对肌肤保养来说最好。

2、祛除手上的死皮

市场上有很多去死皮的护肤品，但是针对双手的比较少，如果没有购买到，使用面部去死皮的洗面乳也可以。去手部的死皮之前要用热毛巾敷手3分钟，选择两条比较厚的毛巾，用50度左右的热水浸泡后包裹双手3分钟，这样做的目的就软化手上的角质，然后使用去死皮的护肤品摩擦双手，反复摩擦3-5分钟，然后用温水洗净，最后涂抹上具有保湿功效的保湿水，或者精华液，这样的程序每天做1-2次即可，过多的祛除手上死皮会让皮肤受伤。

3、蜂蜜滋润手膜

对于手部肌肤的护理，当然也少不了手膜的滋润了，美眉们可以经常自制一些营养的手膜来让双手吸收一些天然的营养和水分，可以直接将蜂蜜涂抹在双手上，并加以按摩，至其吸收，几分钟后，再用清水清洗干净即可，经常用蜂蜜来擦拭双手，可有效平衡手部肌肤的酸碱值，令双手细致嫩滑。同样的道理，美眉们也可以使用西红柿或者是鸡蛋清等具有超强护肤功效的食物，来擦拭双手，都能够令双手获得充分的滋润。呵护娇嫩的手部肌肤，也不是一朝一夕的事情，美眉们需要从细节处来巧妙呵护双手。

4、为手部皮肤进行去角质

冬季寒冷和干燥的气温已经让手部皮肤变得粗糙干涩，此时在护理手部皮肤之前，需要为手部皮肤进行一次彻底的去死皮工作。可以选用一款温和的去死皮膏，先将手部皮肤清洗干净，拭干水分，擦上去死皮膏，双手互相搓揉1分钟的时间，让老废死皮完全脱落，最后再用温水冲洗干净，擦干擦上润手霜即可。

5、随时可进行的手指运动

坚持手部运动才能保持双手灵活协调而又充满弹性。看电视或是双手休息的时候经常做做手指操和手部按摩，既让手部的关节变得灵活，又使手形看上去很美。