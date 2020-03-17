皮肤缺水自测以及改善皮肤的6个补水方法

水嫩细腻的肌肤是很多女人梦寐以求的，但在这干燥的季节里如何给皮肤补水呢？下面教大家改善皮肤的6个补水小方法，让你整个春天水汪汪！

水在人体、皮肤中的重要作用：

水份约占人体体重的70%。水是生命之源，生命最基本的活动——新陈代谢要通过水的运动来实现，各种人体所需的营养物质、蛋白质、脂肪等，最终要深溶于水才能被血液运送，被组织吸收。

一般：婴儿皮肤的含水量占25%，因而光滑而富有弹性。大多数成年女性特别是都市女性的肌肤含水量已降至15%，甚至更低。

怎么知道自己的皮肤是否缺水？

1、容易敏感：

表皮细胞缺水，角质层的保护能力就会降低，容易发红、敏感。

2、皮肤毛孔粗大：

表皮细胞缺水，皮肤表层胶塬组织塌陷，毛孔会显得粗大。

3、表皮粗糙：

皮肤表层不够水润，摸起来皮肤感觉粗糙。

改善皮肤干燥的补水小方法：

1、多喝水，直接补水

皮肤干燥，是因为缺水。那我们就来对症下药，就来补水。多喝水就是最直接的手段。只不多我们要注意下这几个时间点。每天上午的8.30和10.30。中午的12.30和下午的14.30，17.30以及晚上的20.30。在这几个点上不管渴不渴都至少一杯水。

2、精油花水随时喷

建议使用精油花水来作为即时补水产品，只要感觉肌肤有紧绷不适，就喷一下，可以起到补水、舒缓的作用，还能缓解因干燥导致的底妆卡粉。你可以在家DIY精油花水，只需要在纯净水中加入2~3滴有舒缓或补水功效的玫瑰、洋甘菊、薰衣草精油，最好再加两滴白醋来增加水与精油的融合度。

3、室内放一盆水或者加湿器

生活在一个干燥的季节里，光喝水显然是不够。那么在下班之后回到家里可以放一盆水或者一台加湿器，为直接营造一个相对湿润的环境，是非常必要。

4、沐浴护理

这是一个既放松又是一个给身体补水的绝佳途径，但需注意水温不宜过高，控制在37度以下最宜，而且沐浴时间在20分钟效果最佳。

5、早晨用冷水洗脸

坚持用冷水洗脸，可以增加皮肤的锁水能力，令毛孔肌肤等更具弹性。肌肤在经过一夜的修复后一般会形成天然的皮脂膜，它的锁水能力浑然天成，是保湿面霜等护肤品力不能及的。用冷水洗脸正可以保护这样一层膜。只要你不是油性肌，都建议大家用冷水洗脸并少用洁面品，以保护这层锁水膜。

6、补水面膜

对于皮肤干燥怎么办这个问题，我们还可以晚上时敷敷睡眠面膜，像秋天这样干燥的天气，薄薄的一层啫喱很快就会干掉，因此很难实现一夜持续补水的功效，有时可能还会发生锁水不利反而引发缺水。因此在秋冬季应使用滋润霜状的睡眠面膜，或是在啫喱干透后抹一层面霜。这样才有利于补水保湿。