当心4大初春保湿雷区告别换季尴尬期

初春换季真是个尴尬的时期，一言不合就来点小敏感不说，干纹、起皮更是家常便饭。保湿补水立刻成为日常护肤的关键。但是，面对问题重重的干渴肌肤，补充水分虽然重要，但更要当心保湿补水的雷区，不然不仅水没补好，肌肤反而受到损伤就悲催了！

雷区一：肌肤水汪汪面膜天天敷

保湿面膜可以提高肌肤的水润度这个没问题，氮素天天敷反而刺激皮肤造成营养过剩好不好！保湿面膜过于频繁使用会让肌肤变得暗沉和失去防护能力，皮肤也无法承受这样的负担，敷保湿面膜需适当，一周敷2-3次。所以，真正能改善肌肤干燥的还是湿精华和保湿霜。

雷区二：随时给皮肤喷洒点水能缓解干燥的皮肤

每隔几小时给肌肤来点保湿喷雾，让肌肤时刻处于湿润状态这也看似很好，但不是一喷了事，而一定要在喷洒后给皮肤涂上保湿乳液，锁住水分，不然反而会造成肌肤水分被拔干哦。

雷区三：油性肌肤不用保湿

亲，要知道皮肤的出油量和角质层的含水量是没有半毛钱关系的，油性皮肤的人不一定就不缺水，必须根据自己皮肤状况适时调整保湿护理方法，还是很有必要的。另外，高油性护肤品可能增加面部油脂分泌，阻断肌肤获得空气中的水分，而减弱肌肤本身具有的天然锁水自身功能。正确认识油性护肤品的优点和使用方法，起到肌肤皮脂膜的保护作用，减少水分的蒸发。

雷区四：喝水喝的多，肌肤水当当

靠大量喝水缓解干燥的皮肤，只是微乎其微的作用，成人每日2000毫升水足以提供新陈代谢的需求。反而过多的摄人水分，加重心肾负担，适得其反。正常健康的肌肤只要保证水分达到30%即可，喝水要适度，成人每天八杯水就足以满足身体需要。