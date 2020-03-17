中医教你五招消灭黑眼圈

在日常生活中由于工作和生活的压力，以及心情的不断变化，很容易导致女性出现黑眼圈的现象，给女性的美丽大大减分，黑眼圈是很多女性朋友都非常讨厌的，那么有什么方法可以消除黑眼圈呢？中医教你五招消灭黑眼圈。

一：咀嚼减缓眼袋生成

平时多咀嚼芹菜、胡罗卜或口香糖，咀嚼可减缓眼袋生成也能改善脸部肌肤。

二：保持心情愉快，多吃蔬果

神经紧张、工作忙碌、大喜大悲等情绪都会影响人体正常的循环进程。因此，要尽量放松心情，保持愉悦，养精蓄锐，才能令眼部的循环得到改善，缓解黑眼圈。

橙子、猕猴桃、菠萝、樱桃以及绝大多数的绿叶菜都含有大量的维生素A、C和E，它们具有提亮肤色的作用；而辣椒因为能改善血液循环，也对改善黑眼圈有着一定的帮助。

三：起床后去黑眼圈

很多人因为睡眠质量不好早上起床之后都会出现眼袋黑眼圈。对付这种情况的黑眼圈和眼袋的方法就是事先将金属汤勺放在冰箱里三分钟，之后直接用勺子按压双眼，或者用湿毛巾包住冰块轻轻抚爱双眼也可以，你明显感到双眼凉爽无比哦。

四：用眼两小时后要休息

眼部有黑眼圈看起来会没有精神，脸部的美观也受到了影响。所谓的黑眼圈，其实是眼睑皮肤的色素或皮下的血流颜色明显而出现紫黑、青黑的色素沉着现象。血液循环不良正是造成黑眼圈的最大元凶。当你在假期里长时间用眼而不给它休息时，眼周肌肤的血液循环就变差，黑眼圈当然甩也甩不掉了。

做一下“眼球运动”，放松双眼，视线不要落在任何目标上，然后紧闭双眼，保持2-3秒后，突然睁开双眼，再保持2-3秒。头不动，将眼球分别向左、右、上、下转动，并分别保持2-3秒。让眼睛得到放松，眼周的血行自然会得到改善。

五：每天一杯红枣茶

每天喝一杯红枣水，有助加速血气运行。减少瘀血积聚，亦可减低因贫血而患黑眼圈的机会。