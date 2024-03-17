春天极易诱发过敏6个方法实施自救

春天是过敏高发期，剧烈变化的气候、日渐强烈的紫外线、花粉柳絮等都极易诱发过敏。那么面对换季时节皮肤过敏，我们该如何自救？

1、查清过敏原

过敏不同于肌肤敏感，它是一种炎症，症状包括肌肤局部出现肿胀、潮红、疙瘩甚至溃烂，多是因外界致敏物（过敏原）与身体抗体结合引起的变态反应。过敏原种类繁多，常见的吸入式过敏原有花粉、柳絮、粉尘、螨虫、动物皮屑等。食入式过敏原如牛奶、鸡蛋、鱼虾、牛羊肉、海鲜、以及一些蔬菜、水果等。还有接触式过敏原如冷空气、热空气、紫外线、幅射、化妆品、洗发水、洗洁精、染发剂、化纤用品、塑料、金属饰品等。以上都是导致过敏的外因，但其实精神紧张、工作压力、烧伤等自身因素也可能造成过敏。

所以想要肌肤不被过敏的问题困扰，首先应该去医院查清楚自己的过敏原，然后在生活中尽可能地避开它们。

比如你是对某些食物过敏，那么你要做的就是忌口！忌口！忌口！重要的事情说三遍！

如果你是对花粉、尘螨过敏，那么尽量避开花粉、粉尘多区域，或者戴好口罩再去这些地方。另外还要注意勤洗勤换床上用品，避免滋生螨虫。

作息紊乱、生活工作压力大等造成的内分泌紊乱也会增加皮肤过敏的可能。对此我们更要注意规律作息、清淡饮食、适当减压、锻炼身体，提高自身免疫力才是王道！

2、温和适度清洁

即使过敏了，脸还是要洗的，尤其现在外面空气那么差，雾霾横行，晚上回家一定要把脸干净，防止脏污长时间停留在脸上刺激皮肤加重过敏。清洁过敏肌肤时，一定要用温水。过冷或过热的水都会刺激皮肤，尤其热水会令皮脂腺分泌减少，令肌肤更干燥，进一步加重皮肤的不适。

洗脸时应选择成分简单温和的洗面奶清洁面部，放弃含皂基或水杨酸等酸类成分的强力洁面产品，并且洗脸时手的力度必须轻柔，避免过度摩擦。如果过敏严重，脸又红又热又痒，那还是乖乖只用清水洗脸比较安全。什么去角质、磨砂类产品就更应该避开！

3、保湿必不可少

过敏时，肌肤的角质层往往非常脆弱，不能保持住足够的水分，皮肤的屏障功能失调。因此，给肌肤保湿是敏感期的肌肤护理最为重要的一步。在洁面后使用成分单一、无添加的保湿类护肤品，给肌肤充分补足水分，人为地为皮肤建立起保护层，使肌肤远离干燥，缓解肌肤不适感。

4、防晒是重中之重

紫外线对有些人来说本身就一个过敏原，而已经过敏了的皮肤如果直接暴露在强紫外线下，也会再次受到刺激和伤害，从而加重症状。所以过敏肌肤必须做好防晒工作，优先选择帽子、墨镜、遮阳伞等物理防晒方式，如果要使用防晒霜，也应尽量选择物理防晒成分（主要包括二氧化钛和氧化锌）的防晒霜。

5、能不化妆就不化妆

彩妆产品的刺激会加重过敏现象，不利于肌肤恢复健康。所以一旦发现皮肤过敏后，能不化妆就不化妆，避免彩妆成分长时间停留在脸上给皮肤增加负担。遇到有些场合实在迫不得已要化妆，可以用轻薄的素颜霜或气垫BB取代厚重的底妆，并且回家后一定要记得及时彻底卸妆。

6、慎重选择护肤保养品

皮肤过敏时期不宜使用成分功效复杂以及含刺激性成分的护肤品，而应选择无香料、无色素、无防腐剂、无酒精、无矿物油的护肤品，也尽量不要使用美白产品。如果自己实在拿不准，发现皮肤过敏后，最好是找专业医生判断，根据医生的专业建议选择护肤品。

如果过敏症状特别严重或者过敏长时间不见好转就别捂着了，赶紧去医院看医生吧！