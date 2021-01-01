生活中5个错误洗脸方法及10个正确方法

想要上妆又想维持好肤质，是每个女孩都想兼得的目标，但该如何维持，唯一秘诀就是洗脸不偷懒！很多人都以为洗脸很简单，这就大错特错了，其实脸部清洁是非常重要和复杂的。哪些洗脸方法是错误的？哪些洗脸方法是正确的？如何正确洗脸？一起来看看吧。

那么生活中哪些洗脸方法是错误的呢？

1、大力揉搓肌肤

大力搓肌肤并不会洗得比较干净，反而会拉伤肌肤。凯钧表示，选择泡沫绵密的洁颜品，用泡泡洗净脏污、而不是用手洗。

2、连早上也用洗面乳洗脸

除非是极度油性肌肤，一般来说早上清洁只要用清水洗脸即可，或用成分单纯的保湿喷雾、化妆水以化妆棉擦拭清洁，过度清洁反而会将保护肌肤的天然油脂洗掉，当肌肤感觉干燥时就会分泌更多油脂，造成越洗越油问题。

3、用过热的水洗脸

凯钧分享，大家常说的用温水洗脸，其实是指用接近皮肤温度的近肤温水洗脸，约为37~38度左右。水温越高洗净力越强，因此敏感、干性肌肤者并不适合使用过热水洗脸；另一个观念为，水温越冷越能为肌肤带来紧致效果，越热则越加舒缓，因此，当肌肤感觉疲累时，可使用温热水洗脸，需要醒肤时则用冷水洁颜。

4、觉得用洗面皂一定比较干

洗面乳的好坏在於适合自己的肤质。洁颜品可分为偏硷（洗完较干）与中性，两种都可制成各种质地（皂、霜、乳、粉末……等），因此不见得洗面皂一定比较干！

5、靠洗脸想美白、抗老

一罐好的洗面乳，清洁力依然是最重要的，附加的美白、抗老等保养成分，往往是增加保养品的感性面，透过香氛提供愉悦感，靠洗面乳做到美白抗老效果微乎其微。

有哪些正确的好的洗脸方法或小诀窍呢？

1、善用化妆棉彻底清洁

起床后，可以先别急著洗脸，先用化妆棉沾取适量化妆水（滋润型或美白型最佳），轻轻擦拭全脸，滋润早起乾燥的面部肌肤，同时化妆棉也能帮助去除老废角质，作为初步清洁，接著再用洗面乳与清水做二次清洁，这麽一来，既不会过度刺激，又可以简单使肌肤焕然一新。

2、泡沫面膜加速循环代谢

早上洗脸时，可以使用泡沫面膜，将幕斯状的面膜涂抹在脸上，让泡沫在脸上停留1-2分钟，让碳酸泡沫达到按摩面部肌肤的作用，并改善脸部循环代谢，带来好气色，接著再用手轻轻按摩并用清水将面膜洗掉即可。

3、低温洗脸镇静肌肤

基本上，皮肤在夜间睡眠时堆积的皮脂与污垢不会比白天在户外来得多，因此早上是没有必要用温水洗脸的，可以直接使用略冰的冷水洗脸，可以使肌肤清醒并且缩小毛孔达到镇静的作用；若是在冬天，则可以使用常温水，以肌肤不会感觉到刺激感为准，便不至于因过度低温使肌肤受伤，同时又比热水更具醒肤效果。

4、选用温和不刺激的洗面乳

千万别以为选择清洁力越强的越能达到清洁效果，这样反而适得其反，伤害了脆弱的肌肤，应该选择温和不刺激的产品，让肌肤维持稳定状态。洗脸时，不论是脸颊或是T字部位，都建议由下到上画圈，运用指腹轻轻按摩揉搓，藉此代谢掉脸上的脏污。

5、从鼻头开始去角质

去角质时，先将去角质的产品放置手上，待揉搓均匀後，顺势将手掌的温度带至脸部，让去角质产品更容易溶解老废角质，使效果更佳，但是切记，去角质的时间不宜太长，次数一周大约1-2次即可。

6、别忽略下巴周围

下巴两侧有淋巴组织，所以在洗脸或去角质时，也需要用手指帮忙按摩画圈，防止暗沉，还能帮助拉提脸部线条，一举两得！

7、额头也要认真清洁

额头容易被浏海遮盖而忽略它的重要性，倘若时常忽略它，容易造成毛孔堵塞，所以在洗脸、去角质时，千万要记得额头的清洁！

8、脸部的外围只需带过

脸部外围肌肤的角质层较薄，若过度清洁容易造成过敏与血丝，另外，去角质时尽量别用颗粒较粗的产品，以免伤害皮肤，本末倒置。

9、用手掌轻轻拍打

若是睡眠不足，早上起床，肌肤难免显出疲惫状态，此时可以在洗完脸后，将化妆水倒在掌心上，两手稍稍搓匀后轻轻拍打拍打全脸1分钟，力道不需过大，以可以听到拍打的声音为准，如此一来，便可彻底唤醒肌肤的昏睡状态。如果是干性肌肤或是敏感肌，怕用手拍打过度刺激，也可以将化妆睡或乳液倒在化妆棉上，在将化妆棉轻轻按拍全脸，在醒肤的同时也达到保湿滋润的效果。

10、时间控制

卸除妆容后，洗脸的时间要抓在30秒左右，不可过短导致没有清干净，也不可过长让洗面乳带走所有肌肤油脂，反而肌肤变得更干燥！（甚至有些人过干会开始大量出油~~）