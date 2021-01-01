全身美白方法5个妙招还你白皙肌肤

拥有一身美白粉嫩的肌肤，相信是绝大多数MM的追求。对于皮肤偏黄的亚洲人来说美白显得由为重要，美白指的不仅仅是面部的美白，有时候更是全身的白，要想让自己全身更白一点，那么往这边看。

多喝水

其实最简单方便的美白方式就是多喝水，很多人可能认为喝水对美白没有太大效果。但是要美白就要注意水分的补充，适度的给细胞补充水分可以把体内的老旧废物一并带走。通常紫外线照射会使皮肤底层的麦拉宁黑色素增生，通过适量补充水分促进新陈代谢可以使之较快移除，这种方法比保养品从表皮补充水分来的实在。

全身净白乳液必不可少

简单的身体乳只能起到滋润的效果，要想达到美白净白的功效，还得选用具备美白功效的净白乳液，这也是全身美白方法的第一步也是至关重要的一步。并且尤其是在夜间护理阶段要强化净白乳液的使用，晚间细胞的再生速度比日间快两倍，这是一个美白修护肌肤、提升净白效果的最佳时期。

牛奶沐浴

将约1000ml的鲜奶倒入热水中，搅拌均匀至半透明。牛奶浴时，加入几滴玫瑰精油感觉会更好。如果用奶粉，应先将奶粉按饮用时的比例冲泡好再倒入浴缸，以免产生奶粉结块现象。另外，牛奶浴后应及时洗净浴缸。推荐浸泡时间为15-20分钟。牛奶中的乳脂、维他命及矿物质具有天然的保湿效果，不但能防止、修复肌肤干燥，还能令肌肤更为光滑、细腻、白皙。其所含酵素还能起到消炎、消肿及舒缓的作用。

肌肤去角质

老旧角质堆积，会导致我们的皮肤粗糙、暗淡，不仅脸部皮肤会有角质堆积，身体也夫出现角质的堆积哦。所以一定要定期去角质，每周至少要一次去角质。可以选择有去角质效果的沐浴精或去角质产品，全身使用，洗完后就会有滑嫩的效果，接着用浴室蒸气将毛细孔张开，这样很容易就排出污垢及身体的废物。

习惯的养成和饮食的调节

保持一个良好的心情，肌肤自己会进行调整的。有条件的话，可以做做背部刮痧、走罐以疏通经络、调和气血。坚持每晚泡脚对促进肌肤新陈代谢从而达到全身美白很有帮助，可以加点活血化淤的药，如红花。泡脚后按摩足底，效果更好。

同时还要注意饮食的调理。维生素C是一种抗氧化剂，可抑制氧化，阻止色素沉积；维生素B6具有褪除黑色素斑痕的作用，富含维生素B6的食物有鸡肉、瘦猪肉、蛋黄、鱼、虾、花生、大豆及其制品等。