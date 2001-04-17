击碎民间流传的美容偏方

有不少民间流传的美容偏方被吹得天花乱坠，也有很多好奇宝宝去跟风。但请各位擦亮眼睛，这些DIY背后的风险你都知道吗？今天我们就来击碎这些误导你很久的美容谣言。

牙膏可以祛痘？

是不是听过很多人和你讲如果起了痘痘就抹一点牙膏，被蚊子咬了也可以抹点牙膏，感觉牙膏是个治百病的东西。但其实这是不对的，牙膏会让你的皮肤发红或者脱皮甚至会有灼伤感。

柠檬可以除体臭？

体味重的人夏天会特别苦恼，听说柠檬可以减轻体味就信以为真了。在腋下涂柠檬来除臭是无用又危险的，酸性的柠檬一定会刺激皮肤。皮肤还会因此对光线变得敏感，严重的还会红肿起泡。

凡士林能抗皱？

传言说凡士林能去皱纹，然后很多人就开始狂抹。结果皱纹没去掉反而长了一脸脂肪粒。大家不要把凡士林当成仙丹，它就是个滋润皮肤的，而且它的油脂很重最好不要经常在脸上涂抹。

过氧化氢美白牙齿？

不要用过氧化氢来美白牙齿，直接使用的话会燃烧口腔。不要听信传言用过氧化氢来漱口，这样做很危险。想美白牙齿就买正规的美白牙膏和漱口水，或去牙科做洁牙都是可以的。

用蛋清做面膜？

很多人拿蛋清敷脸，说什么能让皮肤变得光滑。你知道生鸡蛋有多少细菌吗？它可能会带来感染沙门氏菌以及其他疾病的风险。

小苏打可以美白？

因为我们的肌肤是略微偏酸性的，加入小苏打这类碱性成分反而会刺激皮肤。有这么多护肤品，为什么非要把脸当馒头打理呢？

柠檬汁祛斑？

柠檬一直以来都被视为美容圣品，不过柠檬汁直接敷在脸上会引起过敏，严重的还是出疹子。

肉桂丰唇？

不知道这些人去哪里听来的肉桂可以丰唇，说把肉桂粉涂到嘴上会感觉到香料带有的轻微肿胀感，之后嘴唇就是变得丰满。天呐！那你怎么不涂辣椒呢，岂不是更有肿胀感。