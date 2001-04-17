茶叶能祛痘美白抗皱祛黑眼圈

一、黑眼圈果断不见！

其实茶叶可以去黑眼圈这件事，很多人是知道的，但是很多情况下都处于一个只知其一不知其二的状态，因为很多人以为随便拿来一个茶包就具有消除黑眼圈的功效。芭姐在这里给你一个大大的NO！茶叶包用不对，可是还会加重的哟！

想要去除黑眼圈，首先就要知道它们是如何形成的。即眼部血液的沉积导致眼周暗沉，形成黑眼圈，而茶叶蕴含的茶多酚，能有效帮助你活化血液，进而减轻或者消除黑眼圈。所以茶包的温度首先会很讲究，必须是温偏热一点，这样才能更好的使眼周血液得到循环，消除黑眼圈！

Tips：

1、先把隔夜的绿茶包晾干，敷上眼周之前微波炉里面加热20秒即可。

2、你在敷上眼睛之前是需要用小力再捣一下的，让它变成茶叶渣，这样更有效！

二、瞬间抚平痘痘

相信仙女们脸部会长痘的一大原因就是水油失衡，由于皮肤中所含的水分和油脂不对等，进而油脂堆积冒出痘痘。所以想祛痘，首先要控油！

而茶叶中呢，富含十几种矿物质，他们都是呈碱性的，所以用茶叶水洗脸，可有效去除脸部多余的油脂，缓解痘痘。

Tips：

1、茶叶水不要太浓。

2、需要用当天泡好的茶水。

3、洗脸时间不宜过久。

三、粉刺全都不见

脸部会出现粉刺，多半是细菌搞的鬼！由于空气中蕴含很多的细菌，进而引起脸部肌肤的敏感，导致粉刺的产生，想去除粉刺，第一步要做的就是，净化脸部环境，抗菌消炎！

而茶叶中就含有你脸部所需要的抗菌物质，用茶叶水轻轻敷在粉刺周围，可有效抗菌，使粉刺再无生长的动力，进而缓解！

Tips：

1、敷面的时间3-4分钟即可，不宜过长。

2、需要用当天泡好的茶水。

四、美白肌肤看得见

你们知道吗？人的体内不断的在生产和消除氧自由基，当体内的抗氧化力减退的时候，就会产生很多的自由基，而自由基中还有很多不饱和脂肪酸，这些不饱和脂肪酸就是脸部斑点形成的原因。

别慌！仙女们！茶叶中蕴含的儿茶素就是这些不饱和脂肪酸的大大大克星！因为它具有很强的清除自由基功能，所以自由基见了它，就像耗子见了猫，想躲都躲不了！你说美不美白？

Tips：

1、茶水不宜过浓。

2、洗脸时间要短！

五、皱纹全都飘走

大家都知道，随着年龄的增长，皮肤的抗氧化性会越来越差，氧化到一定程度之后，皮肤就会显得松弛无光，慢慢的皱纹也会越长越多。所以提高皮肤的抗氧化力，不容小觑！

还是上文所介绍的儿茶素，它不仅可以清除自由基更具有很强的抗氧化性。用茶水轻敷脸之后，它会停留在皮肤表面，减慢皮肤氧化的速度，皱纹自然也长得慢啦！

Tips：

1、最好用刚泡好的茶水。

2、温度不要太低，温偏热最佳。