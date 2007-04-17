5种美容食物吃吃喝喝就能美颜

吃吃喝喝能美颜的事情还真是太惬意了，但不是随随便便吃什么可以，吃的有讲究吃的健康才能拥有美丽容颜，一起来看看美容食物绝对让你够嗨森，护肤品还能可以少抹一点。

1、有机玫瑰水：

可以在市场或健康食品店里找到，具有消炎的作用，有助于改善面疱或玫瑰斑。

我喜欢加水、柠檬汁或思慕奇（Smoothie），或是直接涂抹于肌肤上，改善发红的肌肤。

2、整颗椰子：

椰子水中含有铜，是对肌肤很好的矿物质。椰肉则含有健康的脂肪，有助于平衡荷尔蒙（荷尔蒙直接影响肤质、头发、新陈代谢等等）。

可以将椰肉取下冷冻，成为好吃的素食冰点。

3、叶菜：

深色叶菜，如羽衣甘蓝、波菜都很受欢迎，但是其实莴苣也是含有丰富维他命A的青菜，具有修护肌肤与头发的作用。

准备一份简单的蔬菜沙拉，只要加入柠檬和橄榄油就可以，或是和大黄瓜、柠檬汁一起打汁喝。

4、莓果：

莓果内含丰富维他命，可不输柠檬，是养颜美容方便的好选择含铁莓果让你有好气色抗氧化、防老。

莓果和柠檬全部放入大水瓶中，加入水后直接放入冰箱冷藏过夜，第二天即可享用！

5、可可：

这是具有极高抗氧化剂与维他命C的食品之一。要找未烹饪的有机可可子，矿物质比加工处理的巧克力含量更高。

可以在思慕奇Smoothie中加入可可粉，或在营养点心里面加入可可碎片。