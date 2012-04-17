对付春季过敏爆痘的3个大招

春季过敏长了痘痘的同学不要着急，心情和压力都会影响痘痘。当然，为了让这个季节的过敏痘痘尽快的消退，我们还是可以做一些辅助措施的。今天就一起来学习对付春季过敏爆痘的几个大招吧！

大招1：保湿是抗敏王道

要知道保湿是护肤的地基，皮肤干燥有可能带来脱皮、爆痘、松弛等一系列肌肤问题。过敏爆痘也不一定是肌肤太油的原因，也可能是水油不平衡哦。所以保湿真的是很重要的一步呢！

1、多喝水，不要等到渴了再去喝水，将喝水养成习惯，肌肤自然也会水当当~

2、多吃含维生素的水果蔬菜，保持良好的身体状态，过敏痘痘也会远离你哦~

3、换掉冬季那些厚重的护肤品吧，选取以保湿为主要功效的护肤品使用，能更好的避免过敏爆痘的情况产生。

大招2：防晒工作别懈怠

防晒可是一年四季都不能懈怠的事哦！春天本就是一个干燥多风的季节，空气中紫外线非常强烈，所以千万别以为没有太阳就无需涂防晒了，如果不注意防晒，让肌肤过多的暴露在紫外线下，会更容易出现过敏等情况出现。不要等到那时候再“亡羊补牢”啦！

大招3：轻薄遮瑕来帮忙

我相信不只海豹君一个人有这样的苦恼，脸上过敏爆痘了但是第二天有很重要的约会或者工作。那这个时候，脸上的痘痘应该怎么办呢？没关系，我们选择一只轻薄的遮瑕产品来轻轻将脸上的痘痘遮住，然后上一层轻薄的底妆，就可以美美的出去约会or工作啦！

1：首先在全脸使用一款可以调节水脂平衡的乳液，然后痘痘的中央位置先用颜色较深的遮瑕膏，让突出的痘痘看起来变凹陷，记得手法要点拍均匀不要往外拍。

2：痘痘周边用浅色遮瑕膏，让周围的肌肤看起来膨胀，注意不要遮盖到痘痘深色遮瑕膏的位置。最后用蜜粉均匀一下就好啦。