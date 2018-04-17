精英轻熟女和职场美少女的好皮肤秘籍

随着气温日渐升高，火气也日渐旺盛，不仅表现在脾气上，更表现在皮肤上。检视你的肌肤：是否出油增多了？是否痘痘又冒出来了？如何能拥有细腻、水润、发光的好皮肤呢？

给精英轻熟女：水油平衡，美肌只发光、不出油

1、肌底精华不可少

日常护肤，我们一般都遵循洁面-爽肤-润肤的步骤。从今天起，不妨试试在洁面后，第一步先用肌底精华为肌肤开胃吧。

特别针对25+的轻熟女们，随着胶原蛋白的流失，肌底也会变得干燥，表面的补水只能暂时缓解肌肤饥渴，肌底的干涸刺激肌肤分泌更多的油分来滋养表皮，故洁面后为肌肤补充深层的水分，可维持肌肤健康水润。

选择质地轻薄的肌底精华，不仅帮助肌肤补充第一道水分，更能帮助后续产品更好地吸收。

2、补水、抗老两不误

对于25+的轻熟肌来说，只用保湿产品还不够。

皮肤衰老是从肌肤干燥、黯淡无光、眼尾皱纹等开始，只有在补水时，注重水油平衡，抗氧化，才能轻松抵抗初老。

早晨使用轻薄的补水产品，晚上使用高保湿，高营养的抗初老产品。

3、清爽水润妆，干练度夏零负担

入夏气温升高，皮肤变得爱出油，易脱妆。妆前护肤，更要注重水油平衡。

将护肤品更换成质地轻薄、强力补水的产品，上妆前使用可调整肌肤水油平衡，且易于后续上妆的产品为肌肤打好底，让妆容轻、薄、贴，时刻清新。

再来一个补妆控油的小技巧，先用喷雾给肌肤补水，使妆容持续保持水润感。再用气垫粉底，以“突突突”轻轻点拍的方式补妆，妆感就会马上变得服帖水润。

年轻肌肤总是特别有活力，也容易折腾，出油，毛孔粗大，脱妆问题也是时有发生。

给职场美少女：

1、建立保湿屏障，从根本赶走油光

大油皮就要强烈去油？错。“油痘肌”、“外油内干肌”都是因为皮肤表面皮脂膜受损，才造成肌肤表皮不断出油。所以，避免过度清洁，才不会令肌肤保水力进一步削弱。

为肌肤筑起“防护墙”：温和清洁、使用清爽的水乳护肤，使用可帮助修复皮脂膜的产品，保持皮肤水分，缓解出油。

2、缩毛孔，避开控油陷阱

毛孔变大最大的内患是缺水而非出油。

收毛孔，就要注重补水。

使用温和的清洁产品，深层清洁毛孔，做好疏通，让油脂更顺畅睇排出肌肤表面，打通吸收通道；再使用保湿喷雾或面膜，对毛孔粗大的部位湿敷，逐步调理肌肤毛孔问题。

3、做好防晒，肌肤不油腻

防晒很重要，但也很怕防晒油腻而选择不涂。这可不行哦。

想缓解防晒的油腻感，可以在涂抹防晒产品5-10分钟后，使用保湿喷雾定妆。

若物理防晒质地略厚，肌肤容易泛白，建议可用化学防晒产品补擦。