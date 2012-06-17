让鼻子洁白无暇的10大秘方

鼻子上有了黑头就别想洁白无暇了，想把黑头清除而不想毛孔变大，不论用何种方法，事前最好先蒸一蒸面，令毛孔自然张开，除了有助于排出毒素外，也有助于清洁。清除完黑头后，最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位，除能镇静皮肤外，还可以收缩毛孔。

秘方一：蜂蜜水加蜂蜜洗面奶

买瓶蜂蜜，每天洗脸的时候挑一点和在洗面奶里面一起洗脸，每天早晚坚持喝蜂蜜水，有效去黑头，皮肤也变得又细又滑，还有点白里透红的感觉。

秘方二：番茄面膜

将番茄与柠檬片打成泥，加少许面粉后搅拌均匀即成。涂于脸上约30分钟洗去。清除老死细胞，深层清洁肌肤，收敛肌肤，对黑头粉刺和油性肌肤特别有效。还有清洁、美白、镇定作用。

秘方三：蛋膜

把蛋壳上的薄膜取下来贴在鼻子上，弄平整，然后用小吹风机把它吹干，等紧贴后再取下来。这样就非常OK了！坚持几次，不仅可以去除黑头，而且可以收缩毛孔。

秘方四：盐加牛奶去黑头

1、最好用没有用过的食盐，可以在刚开封时用小瓶单独装起来；

2、每次用4～5滴牛奶兑盐，在盐半溶解状态下开始用来按摩；

3、由于此时的盐未完全溶解仍有颗粒，所以在按摩的时候必须非常非常小力；

4、半分钟后用清水洗去，不能太久了；

5、为了让皮肤重新分泌干净的油脂保护，所以洗完之后不要再擦任何东西在洗过的皮肤上了。

秘方五：用珍珠粉去黑头

用珍珠粉可以很好地清除老化角质和黑头。其具体作法如下：

1、在药店选购质量上乘的内服珍珠粉。

2、取适量珍珠粉放入小碟中，加入适量清水，将珍珠粉调成膏状。

3、好的珍珠粉均匀地涂在脸上。

4、用按摩的手法在脸上按摩，直到脸上的珍珠粉变干，再用清水将脸洗净即可。

5、每周可用两次。能很好地去除老化的角质和黑头。

秘方六：蛋清去黑头

1、准备好清洁的化妆棉，将原本厚厚的化妆棉撕开成为较薄的薄片，越薄越好；

2、打开一个蛋，将蛋白与蛋黄分开，留蛋白部分待用；

3、将撕薄后的化妆棉浸入蛋白，稍微沥干后贴在鼻头上；

4、静待十至十五分钟，待化妆棉干透后小心撕下。

秘方七：盐

洗脸后趁皮肤没有干透，用盐（烧菜的盐就可以了）适量涂在鼻子上打圈圈按摩，你会感觉盐慢慢融化（偶用的是细盐），继续按摩，过十分钟左右（自己可以感觉）用清水洗干净！

注意事项：有豆豆或者伤口之类皮肤的肯定会痛，慎用；敏感肤质者不提倡使用该方法。

建议产品：汇美舍的洗面盐，用的时候可以取一小勺在手上，用几滴清水调和，就变成浓浓的液体，然后把这个液体在鼻子上按摩一会，再洗掉就OK了。

秘方八：米饭

每次蒸完米饭捏一小团在脸上轻柔，说会把脏东西都带下来。据说她认识的老太太从不做美容，但是皮肤非常好，就用的是这个法子！使用饭团在脸上轻轻滚，然后应该是洗脸的。

秘方九：BB油

按摩的时候首先注意力度，一定要轻柔。我是这样做的，用2滴左右在鼻子上面，用两个手的中指和无名指进行按摩。中间可以不断的加入婴儿油，如果你是敏感皮肤的话就要注意了，最好先测试以下，按摩一小会，第二天没有过敏现象就ok，因为有些人对矿物油敏感。当你感觉到有小颗粒出现的时候，把手指用纸巾清洁干净，可以接着按摩。按摩的时候没有固定的说法，因人而异了。不要超过1小时。

用babyoil按摩并非一次能够清楚黑头和白头的。建议下次减少按摩时间，别超过20分钟，坚持一段时间后，你可能会发现自己的毛孔变得干净了哦！

秘方十：黑头导出液

1、用黑头导出液打湿化妆棉，贴在鼻子上贴3-5分钟；

2、用棉花棒把面膜涂在鼻子上，15分钟后就干了，撕掉面膜就可以看见面膜上沾了很多黑头和白头，自己看了都会觉得肌皮疙瘩起一身！（用鼻贴膜也是一样的使用方法）

3、用爽肤水打湿化妆棉，贴在鼻子上，可以等到干掉也可以只敷几分钟就好，因为该步骤是用来缩小毛孔的，随个人喜欢！

黑头导出液效果很好，吸黑头面膜效果有，但是不能完全吸干净，撕掉面膜后用手在鼻子上轻轻一压，各个毛孔里面的油脂都冒了出了，用粉刺针把它挤掉，第二天保管很干净了。