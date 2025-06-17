夏季防晒最容易忽视的几大部位

脖子后面

不少女生都会忘记脖子后面的防晒工作哦！自己看不到，但别人背后可是看的一清二楚。女生在夏天时最爱绑清爽的发型，像是包包头、马尾或是编发，但却忘了完整的帮脖子做好防护，而阳光从后面照下，一整天下来你就会发现后颈黑2个色阶，这样要怎么用背影迷惑男人心嘛，因此脖子后面的这个部位绝对不能忘记要擦防晒。可选择质地清爽的防晒乳凝胶，这样才不会容易在流汗时，脖子的汗水混合着防晒乳，变成白白的汗，可就糗大了。

下巴的下方

光涂完脸部还不够，毕竟展现在外人面前的你可是360度全方位立体的。像是下巴下方及脖子往上延伸的那块三角型交接触，跟后颈有异曲同工之妙，就是非常容易令人遗忘，常常脸上了画了妆、脖子也擦了防晒，但往往就忽略了刚好在中间的下巴下方那块，尤其照射在你胸口的阳光会反射到下巴下方，这样在仰起头笑时可是会发现你那边黑黑的，会让人误会你没洗干净，可使用具有防晒成分的精华乳好好照顾那块细致白嫩的肌肤。

四肢的内侧及关节

关节处死皮较多，平时也很容易忽视保养。像是日常帮四肢擦防晒乳时，很容易只认真擦正面受光处，其他地方则随性的带过，但是因为内侧肌肤比较白嫩及关节的肤色容易色素沉淀反倒更应该好好的防晒，所以手臂&大腿的内侧还有关节与膝盖，都要认真的擦防晒，否则当你夏天穿上性感的背心短裤时就会让人觉得你整个人的肤色非常不均！建议可选择高防水、防晒的隔离乳去涂抹於该处，加强防护效果。

脚背&指缝

夏天露出脚的机会实在是太多啦！天气这么炎热，偶尔也想穿穿凉鞋、拖鞋透透气，但是足部一但晒黑绝对是最难补救的部位（除非你整个夏天冬天都穿球鞋），而且晒黑痕迹非常明显，因此在夏天穿凉鞋及拖鞋前请认真地擦防晒乳，从脚背、脚趾头、指缝还有脚踝四周都不可以放过，而因为夏日比较容易流脚汗，建议可使用凉感的防晒喷雾，既舒服又能阻绝紫外线一举两得。