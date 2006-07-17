盘点一些正确的收缩粗大毛孔的方法

面部毛孔粗怎么办？试过了很多收毛孔的护肤品是不是还是觉得没有效果，其实有的时候大家觉得自己所做的收缩毛孔的护肤方法都是对的，但殊不知自己已经步入了护肤的误区，今天给各位爱美的妹子盘点一些正确的收缩粗大毛孔的方法。

毛孔堵塞的原因有哪些？

1.肌肤细胞的老化导致皮肤角质代谢的缓慢；2.由于压力和环境因素皮肤会异常的出油；3.随着年龄的增长，皮肤加速老化松弛；4.肌肤干燥缺水，令表皮肌肤缺乏滋润。5.清洁不彻底，撑大毛孔没商量。

加温洁面

洁面的时候也需要主要洁面的方法，才能有效的达到缩毛孔的效果。洁面时取适量的洁面乳，用双手揉搓起泡，然后利用掌心的温度敷于面部，这样能使产品更易去除皮脂和污垢，去除老废物，洗脸不能着急要很仔细，由内向外慢慢地按压鼻子、额头线、下巴和双颊部位，每处5秒钟，在角质大量堆积，皮脂明显分泌的T字区，要由内到外画螺旋线，全方位轻轻抚摸，然后用温水冲洗即可。

认真卸妆

每天在睡前一定要用卸妆液，尤其是白天有化妆。取适量的卸妆乳，用化妆棉或指尖均匀地涂于脸部、颈部，以打圈的方式轻柔按摩。鼻子以螺旋状由外而内轻抚，卸除脖子的粉底要由下而上清洁。用面巾纸或化妆棉拭净，直到面巾纸或化妆棉上没有粉底颜色为止。

用洁面乳洁面

洗脸一定要洗干净不能马虎，特别是T区要上下运动仔细洗，脸颊五指张开轻轻向上打圈。水温40度，比手温稍高即可，用手捧水向脸上泼，一定要将洗面奶洗干净。热水洗过后，再用冷水泼脸20次左右就可以了。洗好后不要用毛巾擦干，要用手拍干。

去角质

适量涂于脸上，在脸上打圈。油性肤质每星期一次，混合肤质一周做全脸，一周做T区。去角质对于清除毛孔里的老旧死皮有重要的作用，可以疏通毛孔堵塞。

分区去角质

将去角质分T区（则鼻子这个区域）和U区（则嘴上与鼻子周围的区域），而我们要注意的是连个区域不同的去角质方法。T去去角质可以用磨砂膏，效果会比较明显，而U区则使用去角质的面膜，这样对肌肤的伤害会减少，更能达到收缩毛孔的效果。

洗脸后不用凉水冲洗

温水洗脸后毛孔会张开，洗完脸后不用凉水冷却让毛孔缩小就擦干面部，这样的话毛孔要保持一段张开的时间，再收缩就比较困难了。

二次清洁

先用洗面奶做基本清洁，洗完脸后，在脸上拍上化妆水做“二次清洁”。可选择含有收敛成分的化妆水，由下往上拍打，持续一段时间后会使毛孔看起来更细致，同时也具有抑制皮脂分泌的效果。另外，每隔三天使用一次去角质产品，如果角质不及时清除，皮肤分泌物无法有效排出。

抗老没趁早

随着年龄增长，血液循环逐渐不顺畅，皮肤的皮下组织脂肪层也容易松弛，如果再没有适当的保养，会加速肌肤老化，毛细孔自然也越来越大。毛孔粗大是由于肌肤老化而引起的，因此抗氧化以及控制肌肤衰老速度是你的当务之急。