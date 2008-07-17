不同颜色防晒隔离霜的使用功效

1、紫色：

普通肌肤或肤色偏黄的人，使用紫色隔离霜最好。

一方面紫色隔离霜可以使偏黄的肤色看上去更明快、更白一些。而另一方面，在色彩学中，紫色的对比色是黄色，因此紫色最具有中和黄色的作用。

2、绿色：

适合偏红肌肤和有痘痘痕皮肤的人使用。

绿色隔离霜能使人脸色看上去更晶莹透明、更干净。绿色的对比色是红色，绿色隔离霜可以把包括红斑在内的，任何因青春痘而留下的疤痕、皮炎等遮盖住。至于其效果持续时间要视大家的肤质和所在季节，排汗量等等而定。

3、白色：

适合皮肤晦暗黝黑、色素不匀的人使用。

白色隔离霜可以使皮肤的明度增加，使用后会令肤色会立即看起来干净而有光泽度。

4、金色：

适合追求麦色健康肌肤的人使用。

希望拥有健康的巧克力色皮肤的人可以选择金色隔离霜。皮肤较黑的人，如果只是一味地想使皮肤变白，有时会因搽上过多的粉底，使皮肤看起来泛青、泛灰，越弄越糟。

5、蓝色：

适合泛白，白得有点不健康，年纪大而皮肤缺乏血色、没有光泽度的女性使用。

蓝色隔离霜不同于紫色隔离霜，它能比较“温和”地修饰泛白的肤色，使年纪大的皮肤看起来“粉红”得自然、恰当。

6、近肤色：

适合只要求补水防燥，不要求修容的人使用。

近肤色隔离霜不具有调色功能，但具有高度的滋润效果。皮肤红润、肤色正常的人可以选择都普遍使用。