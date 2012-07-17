夏日出游肌肤防晒与修复指南

现在这个时候出游，天空固然美丽，天气分外良好，太阳也格外耀眼啊，杀伤力是最强的时候。但出游回来，还是美美的、白白哒状态，所以防晒是必须的！

[做好防晒措施]

1、太阳伞

想必伞是宝宝们都不会忽略的东西，不管是下雨还是遮阳，少了伞就少了份安全感，所以带上伞才能妥妥的心安，为肌肤撑起第一道“防护伞”。

2、太阳镜

太阳镜，相信大伙也是会记得带上，无论是凹造型，还是避免眼睛受到刺眼阳光的刺激、保护眼视力，其实更重要的是为“眼周围”的脆弱肌肤做防护，所以挑选太阳眼镜不能马虎，起码得是一副防紫外线功能的太阳眼镜。

3、遮阳帽

带上了太阳伞，或许很多人就会忽视帽子的重要性，觉得它遮蔽不了多少地方；而且带上帽子，有时还会弄坏发型。帽子的缺点确实如此，但它遮蔽不了全身，却可以完全遮住全脸和脖子的，而这两个部分又是全身最重要的部分。假如有了伞了，再加个帽子，对于脸来说就是双重保护了，帽子的作用不容忽视哇。况且帽子的种类还是很多的，从棒球帽、平沿帽、鸭舌帽，到渔夫帽、宽沿草帽、窄沿草帽……找些适合的发型配合帽子，是可以实现貌美+遮阳需求的！

4、防晒衣&披丝巾

另外一个容易被大家忽视的东西，就是防晒衣和丝巾，因为很多人只注重脸上的防晒，忽略了身体防晒，其实身体肌肤也很容易受到紫外线的伤害，而再大的遮阳伞随着太阳照射位置的不同，也时长会出现遮不住全身的问题，所以穿上防晒衣或者披上丝巾还是很有必要的，为容易裸露在阳光下的肌肤做一层保护，例外，另外披丝巾还是凹造型的“神器”啊。

5、涂抹防晒霜

出游意味着会长时间的进行户外活动，要想取得良好的防晒效果，除了配备以上这些防晒装备，更重要的是擦防晒霜！可以加强皮肤抗紫外线的能力，降低晒黑的风险。而且防晒霜最轻便，易携带，全身都可使用，360度无死角，很多具有有防水防汗功能，是夏日出游的不二选择。

使用防晒霜要注意以下几点事项：

（1）涂抹防晒品一般是出外前30分钟，让防晒霜充分吸收后，才能在你出游时发挥防晒功力。

（2）防晒重点部位，鼻子和颧骨是脸部最突出的位置，也最容易晒黑，耳朵上方、脸的侧面和脖子等位置都要擦上防晒隔离霜。

（3）流汗后还要及时补充，以延长防晒功效。

（4）同一罐防晒霜不能连续使用两个夏季，因为防晒霜接触空气、阳光后，其性能、功效都会发生变化，不易长久保存。

（5）阴晴兼顾，室内室外同等重视。一年之中，紫外线由3月开始递增，6~9月为最高。记住，阴天也有紫外线，所以都要防晒；而一天当中，上午10时到下午2时的紫外线最强，尤其是UVA，它能穿透玻璃，所以身处室内也要擦防晒霜，可以涂抹较低倍数的防晒霜。如果是在室外、甚至海边，就要涂抹高倍数的防晒霜了，最好是SPF30以上防晒霜。

这里需要科普下常见的防晒系数：

IP：欧洲防晒系数，防晒效果为IP*1.5=SPF，IP10=SPF15=15min；

SPF：美国防晒系数，防晒效果为SPF=10min，SPF15=150min

PA+：日本要求本国产品必须具备的防UVA效果，+号越多，表示防御效果越强。

总之，防晒效果指的是防UVA和UVB，两者兼顾，才是有效防晒。

[做好补水工作]

1、身体补水

夏季出游，在户外活动，容易因为天气热、出汗而流失大量水分，在出汗后可以不管喝矿泉水，还是饮料，要勤喝水，不要等到口干舌燥了再喝，也容易中暑哦~

2、肌肤补水

夏季气温较高，皮肤大量排出水分以调节体温。皮肤缺水会出现萎缩或小皱纹。因此出游时要随时补充水分，也用具补水润泽及保湿功效的补水喷雾。

[做好修复工作]

晚上，少量紫外线和白天没有完全防御掉的紫外线会在此时累积，继续伤害肌肤。所以晚间时候要及时的修复肌肤，步骤如下：

1、凉水洗脸。微凉的水能镇静肌肤，消红褪肿。晒后的肌肤还要避免过分按摩。

2、敷保湿或者修护类面膜。凉水洗脸后，再敷个晒后修护或者保湿面膜，不仅可以缓解、镇定肌肤，及时得让肌肤恢复状态，还可以让肌肤痛快补充水分，另外身心也都可以得到很放松的状态。