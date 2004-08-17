七大做面膜的注意事项

做面膜是很多女生都喜欢的，面膜对皮肤有很大的帮助，想要拥有好的皮肤就要好好地保养。那么，做面膜有哪些注意事项呢？下面为大家介绍七大做面膜的注意事项吧。

不能每天做

相信美眉们都会选择适合自己的面膜，这里不用多说，很多人希望自己皮肤好，恨不得每天都敷脸，这恰恰是不可取的。肌肤也有自己的承受能力，每天敷脸，皮肤接受不了这么多的养分，就像人的身体补充了太多的影响，胃消耗不了，反而会出问题的。一般而言，3天敷一次就差不多了，而对于去角质层的面膜，一周一次就足够了。

敷面膜前确保皮肤湿润

湿润的皮肤更能吸收水分和营养，所以在敷膜前，一定要保持肌肤湿润，干性肌肤可以先涂点化妆水，但如用热毛巾湿敷脸部3分钟再敷面膜，毛孔会张开，肌肤更能吸收面膜里的精华，更能提升敷脸的效果。

不是时间越长越好

美眉们在做面膜时候一定要拿钟表对下时间，千万不要看电视的时候忘记摘面膜了哦。敷脸一般15分钟就足够了哦，时间一过，面膜反过来会吸收脸上的养分，那你可就得不偿失了。

注意过敏测试

在敷面膜之前需做过敏测试，因为每个人的肌肤不一样，在不同时刻，肌肤的状态也有所区别的。在敷面膜之前，先将少量的面膜精华敷在手背上，30分钟后洗去。如果手背上没有任何红痒的反应，才可以将面膜敷在脸部。

敷面膜前一定要清洁皮肤

肌肤想要更好的吸收营养，只有把肌肤表层的油污、皮脂和老化角质彻底清除，肌肤达到真正的清洁，基底层的细胞分裂才会变得活跃，肌肤才会吸收更多的营养成分。所以敷膜前，应先卸妆、洗脸，必要时也可先去角质。

只有贴片面膜才能在洗澡时使用

很多爱美女性，根据自己长久以往的护肤经验，总结出洗澡时水蒸气充足，毛孔完全打开，涂一层果冻面膜效果会更好，其实这种观点是错误的。除了贴片式的面膜可以在洗澡时使用，其他例如睡眠面膜或撕拉式面膜都是不能在这时候使用的，水蒸气会影响面膜与肌肤的密和程度，效果也会大打折扣。

做面膜要避开眼周

眼部肌肤的厚度只有正常肌肤的1/4，所以它需要更加特别呵护。很多面膜，特别是清洁滋润类的，里面的成分对眼部薄弱的肌肤会造成刺激，应避开眼周使用。因此若想加强护理眼部的肌肤，眼膜的使用还是有必要的。特别是在眼周肌肤大量缺水、缺乏营养的情况下进行密集式保养，效果比较理想。其实眼膜应该坚持使用，每周至少两次，并与眼霜配合，才能达到最佳的护眼效果。