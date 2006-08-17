夏天晒黑了三招让你快速白回来

都说一白遮三丑，可是夏天紫外线这么烈，一不小心还是被晒黑了怎么办？别急，这就为你支招让你快速白回来！

1.晒后要返白，不做防晒全白搭

皮肤变黑最主要一个原因就是紫外线，身体为了阻止紫外线进入真皮层造成更深更多的伤害，会增加分泌黑色素，这些黑色素反应到皮肤上就是肤色变黑长色斑。所以要想美白，先得防晒！否则你光顾着美白，却不做防晒，那就像小明的数学题一样，一边给水池注水一边给水池放水，结果全是无用功！

而且紫外线除了让肌肤变黑变黄长色斑，还会导致肌肤干燥衰老长皱纹，所以为了肌肤hold年轻和白皙，防晒功课是重中之重！由于夏天人容易大量出油出汗，防晒霜很快就被汗水冲走了，所以建议泥萌选择防水型防晒霜，并且每隔两小时或者大量出汗后一定要及时补涂防晒。不过防晒霜也不能完全抵挡紫外线，真心想要白，遮阳伞、防晒衣、遮阳帽、太阳眼镜统统给我用起来！总之，别让任何一寸肌肤毫无保护滴裸露在烈日下！

2.美白之前，先给肌肤补足水分

紫外线不但让你变黑，还会导致肌肤干燥缺水，所以晒后的肌肤必须要补足水分，而且只有肌肤水分充盈了，细胞代谢新生才够快，黑色素才能早点代谢掉，所以美白之前，补水功课要做足！晚上洗完脸后先用补水喷雾对着脸喷喷喷，然后敷补水面膜。夏天推荐大家使用啫喱状的面膜，既能清爽补水又能给肌肤镇静降温，简直就是享受！后续记得要使用保湿产品锁住肌肤水分哦！

3.密集美白见效快，记得选对成分哦

防晒和保湿的前戏做足后，终于进入到美白环节！说到快速美白，最高效的就是美白面膜和美白精华啦，众所周知这两种产品是快速密集美白的首选！妹子们在选择这类美白产品的时候注意根据肤质挑选适合自己的美白成分哦~

其实还有最后一个大招，就是涂粉底！

由于肌肤自身代谢周期的原因，以上这些护理工作可能至少一个月后才会见效，如果你实在等不了想要即刻美白，那也简单，使用具有增白提亮肤色和遮瑕效果的粉底产品即可~记得每天认真彻底卸妆哦，否则残留的彩妆反而会对肌肤造成二次伤害。