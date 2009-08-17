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眼周脂肪粒的祛除方法

来源：快快美　时间：17-08-09　字体： 　标签：脂肪粒　阅读：

眼周脂肪粒的祛除方法

眼周为什么会长脂肪粒，这种东西该怎么祛除呢？

Q：眼周肌肤为什么容易长脂肪粒？

A：眼周肌肤非常纤薄，厚度仅为面部肌肤约1/3，所以非常脆弱，而且眼周肌肤没有毛孔，汗腺和皮脂腺也分布极少，所以一旦使用了质地厚重的眼霜，皮下的油脂没办法排出，就会长脂肪粒，学名叫粟丘疹。另外，由于眼周非常敏感，当刺激性物质，如化妆品中的酒精、酸类成分接触到眼周时，出于抵抗反应也会出现脂肪粒，这也就是为什么很多化妆品在使用说明中都会明确标注要避开眼周肌肤使用。

Q：脂肪粒能祛除吗？

A：在目前这个阶段，祛除脂肪粒的物理方法有两个比较常见，首先是到专业的美容机构让美容师用针将脂肪粒挑出；还有一种手段比较适合眼周以及鼻子面颊两侧脂肪粒数量较多，面积较大的情况，那就是做激光治疗，这种方式虽然有一些暂时性的肌肤损伤，但效果非常理想，治疗过后效果维持时间也相对较长。

Q：用护肤品祛脂肪粒会有效吗？

A：脂肪粒不是痘痘，也不是粉刺，所以用一般的祛痘产品来改善是没有太大效果，稍不注意还会进一步刺激到肌肤。目前市面上有一些产品是可以帮助祛除脂肪粒的，这些产品在日系护肤品中最常见，里面的主要有效成分是酵素、尿素等可以软化油脂和角质层的物质，能让对脂肪粒慢慢表小，最后消失。

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