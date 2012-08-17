睡前必做的9件小事让皮肤越来越好

夜间是皮肤自我恢复的最好时机。如果利用晚上的时间做好保养，第二天睡醒后皮肤的状态会变得非常棒。今天为大家分享几条睡前必做的小事情，让你的皮肤越来越好！

1、卸妆

这是因为不卸妆就睡觉的话，容易造成面部肌肤的毛孔被堵塞，还有就是化妆品中含有的一些金属元素就会进入我们的皮肤。那么第二天起床之后，我们就会发现自己的肌肤会变得非常的暗黄，没有光泽，长此以往的话，就会造成女性出现早衰。

所以说我们在晚上睡觉之前，不论你有多么的累，回到家的第一件事那一定是要把妆给卸了，再涂抹上保养品，让自己的肌肤变得光滑有弹性。

2、面部睡前护理

睡觉之前一般都会看电视或者用电脑、手机、pad等电子产品，静电产生的辐射会投射在我们脸上。因此睡觉之前最好再洗一次脸，做好正常的水-乳-眼霜等的基础护肤工作，不要再看手机或者pad等电子产品。

3、睡前面膜

提到睡前护肤，多数女性会想到给肌肤一片面膜的时间，但是面膜绝对不是敷的时间越长越好。不然肌肤不能自然的透气，而且面膜可能会倒吸面部的水分哦。正确的敷面膜时间表：补水型面膜不要超过20分钟，否则会堵塞毛孔；而清洁功效的矿物泥面膜只需要停留3~5分钟；织布式面膜在八分干时就应除去，因为面膜干透后，反而会加快肌肤表层的水分蒸发。

4、润唇

无论春夏秋冬，嘴唇的润唇都很重要，不要以为只在冬天干燥时才用唇膏。哪怕是夏季，嘴唇长期干燥也会产生细纹。所以每天睡前建议涂一层滋润的保湿唇膏，帮助我们锁定唇部水润，减少唇部细纹的产生。

5、使用眼霜

很多人认为自己没有黑眼圈、眼袋或者其它的皮肤问题，就觉得尚不需要使用眼霜。其实眼霜对女孩子来说是非常重要的。眼部皮肤极为脆弱，需要十分细致的护理，否则很早就会长出细纹。在睡前正确地涂抹眼霜是非常重要的护肤环节。

涂抹眼霜的时候，不要擦在太靠近眼睑边缘的位置。因为哪怕再温和的眼霜，也会对眼睫毛和眼球造成刺激。

6、乳液要够清爽

很多美眉在睡前都喜欢涂上厚厚的乳液，以为这样就可以补充皮肤的水分，使皮肤得到滋润。但美眉们都忽略了，我们的皮肤是否能承受得了过多的护肤品？护肤品只是起到促进作用，过多的护肤品只会使皮肤不堪重负！

7、对付晚睡的排毒晚霜

即使你没能在最佳肝脏排毒时间23：00前入睡，也完全可以在23点前涂抹具有排毒修护功能的精华晚霜。涂抹时配合简单的30秒按摩，可以促进血液循环，提高细胞代谢活力并且排除肌肤毒素垃圾，将熬夜的伤害降低。

8、睡前做保湿

之前听过一个说法，大意是，如果没有做好保湿工作，就不要去上床睡觉了。虽然说的有些夸张，但睡前保湿确实是非常重要的一件事。尤其是在寒冷的季节，空气是十分干燥的，如果缺乏水分，睡醒之后皮肤的干燥状态会非常差。

可以用加湿器来为空气补充水分，当然，即使这样，肌肤本身的养护也是十分重要的。选好适合自己的、保湿性能比较好的产品，每天睡前擦到脸上，长期坚持之后皮肤会极有活力。

9、在睡前补充维生素C最有效

皮肤在得不到充足睡眠的情况下，营养会过度流失。如果你有每天口服美容饮品的习惯，建议改在睡前服用维生素C及口服胶原蛋白产品，这样做不仅比白天吸收效果更好，还有利于皮肤在睡眠时得到充分修复的营养，恢复弹性光泽。