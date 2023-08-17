女明星保持一张babyface脸的秘诀

很多女明星一张babyface脸，岁数成谜，没有下垂衰老的痕迹？有什么保持babyface脸的秘诀吗？

首先最简单的保养肌肤要做的事，就是每天至少早晚各一杯白开水。

早上的一杯既可以清洁肠道又补充夜间失去的水分。晚上的一杯则能保证一夜之间血液不至于因缺水而过于黏稠。因为很多时候血液黏稠会加快大脑的缺氧、色素的沉积，使衰老提前来临。因此，每晚饮水的作用千万不能低估。

其次想要自己肌肤状态看起来不错，我们在面部清洁方面也要下足功夫。

卸妆这个问题就是我们每个女生都不可忽视的问题。无论我们多晚休息，千万不能带妆睡眠。因为白天彩妆在我们脸上已经停留了很长时间，如果晚上还带着妆的话，那些彩妆就会刺激我们的皮肤，会使我们的皮肤变得暗黄，加快衰老。

在选择卸妆产品上，大家可以根据自己今天的妆容来选择。如果你只是涂抹了隔离或者BB霜之类的底妆产品，你可以使用温和卸妆水即可。但如果你的妆容比较浓，可能就需要使用卸妆油或者卸妆膏之类的产品进行清洁。

在涂抹卸妆产品时，我们千万不要为了省卸妆巾而使用一张柔棉巾擦拭整个面部，眼部以及唇部。因为这样子的清洁非常不到位。其次记得眼妆一定要清洁彻底，因为原本眼部的肌肤就很敏感脆弱，如果遗留残妆，就会导致眼部肌肤松弛妆，如果有些比较难卸的地方我们可以用棉签来涂抹，可以清除一些死角。

洗脸的水切记过热，就算是在寒冬，也不要特意将水的温度调的太高，这样对肌肤伤害很大，正确方法是一年四季都应该用温水清洁面部。我们还要根据自己的肌肤而选择适合的清洁产品，尤其是那些很敏感的肌肤类型，如果使用超强清洁力的产品可能会伤害到肌肤。尽量避免使用含有磨砂颗粒的清洁产品，尤其是在敏感的秋冬季，适当应该选择泡沫或者乳状质地的清洁产品最佳。

而想要后续的护肤品能够加倍吸收，千万不要忘了去角质。

去角质不能过量，一般秋冬季都是两周去角质一次，春夏一周一次就可以了。而正确的去角质方式应该用双手轻轻按摩至颗粒吸收即可冲洗，千万不能用毛巾使劲的擦拭脸部。

敷面膜也是保养皮肤的好办法每天晚上临睡前，要做一个简单的面膜，不仅可以让皮肤放松，还可以将沉积在面部的脏东西消除出去。

敷完面膜后，我们可以进行面部按摩，让皮肤作一次“紧绷运动”，然后涂上护肤品，这样，晚间的皮肤才能得到最科学的修复。

最后最重要的是，想要一张年轻的面孔，我们一定要保持良好的心态和积极向上的生活状态。

女明星们看起来不怕老，大概是因为心里从来没有过“哪个女人这个年纪不会老”，“都这个年纪了，还在意漂不漂亮做什么”这种念头。

她们不在乎年龄，她们只做自己。一个人选择什么样的生活，脸上就会有什么样的光彩，希望我们每个女生都能够活出最好的自己，每个人不仅有一颗不老的心，还会有一张不老的babyface脸。