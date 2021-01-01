夏季补水如何选择合适的乳液？

不少女性觉得夏季皮肤爱出油，用乳液等产品会更油，所以夏季就忽视了补水这项工作，其实这是错误的做法，皮肤在夏季同样需要补水，如果补水不到位，那么也很容易出现各种问题。

1、首先认清自己的肤质

挑选适合自己的乳液，你要先认清自己的肤质才行。有的美眉觉得自己脸爱出油，就总用清爽控油的产品。但出油也有可能是因为皮肤缺水，这时候再用控油型岂不是让皮肤更加缺水？弄清自己的肤质后在选择适合的乳液，避免踩雷。

如果你属于干性肤质，那么，选择乳液的时候，应选择超强补水保湿型的，应以补水为主；如果你属于中性肤质，说明你的皮肤本身比较健康，选乳液就不需要头大了，挑选一款适合你的、质地温和的乳液就可以，同时还是要注意补水和锁水；如果你是油性肤质，选择乳液应选择补水加控油型的，一抹上去过一会就变油了，那可不行。

2、看乳液的质地来选择

有的乳液质地比较黏稠，但是却很滋润，有的乳液使用方便相对滋润。即使看再多的攻略和文字描述，也难以真正体会到。因此试用在手上，看看它的质地是不是适合自己，味道是不是喜欢，这很关键。在购买之前可以先涂抹在手臂上试一试。

3、认清楚功效再选择

在挑选乳液的时候，美眉们务必要看清楚乳液的功效，如果你去专柜购买乳液，不要听导购员各种推荐，可以自己去看乳液的功效，有针对性的选择。

正确使用乳液

1、乳液乳液有先后顺序。在使用乳液的时候，应遵循哪里最干燥就先涂抹哪里的顺序，在没有使用眼霜的情况下，先涂眼周，之后是两颊、嘴角两侧、上下颚等，这些部位涂完之后再涂全脸，这样做就可以使干燥的部位就得到双重的滋润。如果已经使用眼霜，眼周附近直接涂眼霜就可以。

2、借助指腹的力量涂抹。涂抹乳液时要用指腹的力量，既不是用手掌，也不是用指尖。因为指腹的力量适中而且具有弹性，这样皮肤感觉才最舒服。

3、早晚使用的乳液应有所不同。皮肤的早晚需求是不同的，白天使用乳液应考虑到紫外线辐射的因素，选择具有UV功效的防护型乳液，晚间应使用修护功效的乳液，兼具美白保湿功效的最好。

4、爽肤水不能代替乳液。化妆水只是暂时性滋润皮肤，并不能够代替乳液，如若想让化妆水的水分保留在肌肤内，再使用乳液才能实现。涂抹乳液的时候一定要涂抹到颈部皮肤，因此一定要养成一个良好的护肤习惯，每次涂抹护肤品时都要将动作延伸至颈部。

乳液是补水步骤中不可少的一个重要产品，如果你忽视了这个产品的作用，那么皮肤可能会出现这样或者那样的问题。尤其是夏季，大家也要重视补水，不要省略这个步骤，以上是一些选择和使用技巧，希望对你有所帮助。