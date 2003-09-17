30+女人7个肌肤保养措施不能马虎

25岁对于女人来说是一个分水岭，新陈代谢开始下降，身体机能开始下降，皮肤开始改变，当你开始跨过3字头门槛，这些问题开始变得明显，肌肤的保养可都不能马虎了。

1、每天化妆

有些女生认为上妆会阻碍毛孔呼吸，所以秉持自然原则，每天都是素颜出门。但其实上妆就像是为肌肤上了一层保护，可以阻挡紫外线和和脏空气，甚至可以选择一些含有保养成分的化妆品，上妆的同时也能让肌肤更Q弹。

2、重视颈部

女人的颈部其实是最容易泄漏出年龄的部位，但很多人的保养都是注重在脸部而忽略了颈纹其实都诉说着岁月的痕迹。选择一些滋润性高的产品，让颈部能够保湿，外出的时候也别忘了防晒，就能让颈部肌肤也看起来光滑，不易产生小细纹。

3、涂抹眼霜

因为我们的脸部常常会有一些喜怒哀乐的表情或是习惯性的皱眉头或揉眼睛等等，而产生细小的纹路，尤其的眼周附近。一旦产生这些小细纹就很容易让肌肤看起来苍老，每天洗完脸后定时擦上眼霜，加上按摩，能够让眼睛细纹减少，黑眼圈变淡，眼睛也比较不容易浮肿。

4、保湿型卸妆

年轻的时候，总是会因为懒惰而用卸妆纸巾来卸妆，其实卸妆纸巾很容易会将肌肤的水分一起带走。最好的方式是选用含有保湿成分的卸妆产品，能够在卸妆的同时，保住肌肤所需的水分。

5、抗老产品

也许有些人会认为30岁就使用抗老产品会有点过于年轻，但其实如果能够选择适合轻熟女使用的抗老产品，大约一周使用3-4天，能够让肌肤恢复得较快速，也不用过于烦恼将来会产生更多的问题。

6、护理早夜区分

有些女生早晨的保养和夜晚的保养几乎是一贯的作业模式，但其实早晨所需的保养品和夜晚所需的保养品有很大的不同。早上会比较注重防护或是保护，夜晚则是会重视增生、抗老等等。

7、睡足八小时

睡足八小时其实是很基本的生活作息，但对于忙碌的现代人却是一件很奢侈的事。尽量去调整自己的睡眠时间和生活习惯，要有美丽的肌肤，睡眠是绝对不能少的。