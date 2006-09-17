一到秋天肌肤就会变差怎么破？

夏天眼看就要过去了，终于可以舒舒服服的睡个凉快觉的同时又有新的烦恼出现，那就是肌肤越来越干燥！这到底是肿么回事？

其实秋干除去秋天本身的气候原因外，和夏季天气热，很多女生不正确的减法护肤有很大的关系，夏日的粘腻感会造成一种肌肤假油的表象，而实际上却营养缺的厉害，结果妹子们完全不管的进行减法护肤，让营养越缺越厉害，造成恶性循环。所以，随着天气逐渐凉爽，应该适当的为肌肤增加营养，定期进行面膜护理十分必要；而刚敷完面膜的半小时，虽然有一种素颜也天仙的感觉，但开心不过多久就会打回原型，这都是面膜有敷没有吸收造成的，随意敷好面膜后也要及时帮助肌肤锁住这些养分。

另外，皮肤感觉很干，各种保湿精华和面霜，却不是擦得越多越好。皮肤干往往是水油平衡失调，擦太多会阻碍皮肤自然的透气性。所以补水的同时给肌肤补充健康的油脂成分也十分必要。温润的油类是修护肌肤表层的最温柔、最有效的单品。提取自植物精粹的油份就像中药一样，虽然不会快速见效，但这些来自植物的精华油分子很小渗透性一流，如果担心单用太黏，可以在化妆水后、乳液之前使用，并通过简单的按摩来强化保养功效。

保湿面霜和保湿乳液可以算得上黄金搭档，乳液分子小，水分子含量高，是肌肤最佳的补水良药。但乳液的锁水功效较弱，使用后搭配锁水保湿双强的保湿面霜，让水分牢牢进入肌肤，即使最干燥的冬日也能保持最佳的水润状态。