秋季护肤大作战与提升皮肤吸收力

最完美的皮肤状态是什么？当然是肌肤干净无暇而且还白皙透亮！就像让人好想啾咪一口的奶油一样，无疑是整个颜值的闪光点！羡慕不如拥有，换季护肤你需要注意什么？

秋季护肤大作战

1、美白前先补水

秋季是最好的炫肌试炼场，夏季一过肌肤马上面临内干缺水的问题。无论是干性肌肤还是中性、油性皮肤，换季都将面临皮肤状态失衡的问题，如果你连续两天上妆状态都不好那就是需要密集补水啦！

2、关注皮肤吸收力

用了那么多护肤品和面膜，皮肤真正吸收了吗？其实很多时候，你的护肤品都让老废角质层消耗掉了！宋茜的皮肤够白够水嫩，看上去滑滑的，因为角质层护理得很到位。定期清除护理角质层，让肌肤先滑起来，后续吸收力upup！

3、美白产品换着用

很多时候，你会感觉护肤品的效果并不持久，其实是因为皮肤也有耐久度。长时间用主打同一种成分的美白产品，这个成分的效用会慢慢变低。建议精华和面霜类的美白产品选择不同美白成分交替使用，同时搭配保湿打底，持续为肌肤锁住营养。

4、秋季防晒系数降低

很多小仙女会问，既然防晒对美白如此重要，防晒系数是不是越高就越好？其实不是的，防晒系数根据地区气候和紫外线强度而定，并不是越高越好！盲目地用高系数防晒反而会对皮肤有害，让皮肤压力更大，非热带气候下秋季使用SPF15的防晒就足够了！

提升皮肤吸收力

提升皮肤吸收力是护肤的重中之重，但是很多敏感肤质的小仙女不易把重点放在去角质上。那就关注一下其他提升皮肤吸收力的方法！

1、护肤的黄金时间

护肤的黄金时间是晚23：00-早5：00，这段时间的肌肤细胞修复能力最大化，适宜敷面膜涂保养品。想想这个时间还不卸妆的你，知道以后该怎么做了吧？

2、热敷减压冷敷镇定

要想提升肌肤的吸收力，首先要给肌肤减压！都市生活给肌肤带来了各种各样的压力，包括饮食、长时间对着电脑和手机、熬夜、空气污染以及错误护肤，压力无处不在。护肤前一个热敷或热蒸气有助于给肌肤减压，帮助肌肤吸收营养成分，适用于各种肤质。油性肤质和混合型肤质常常因为护肤品营养过剩而出油爆痘，护肤后用冷毛巾或用毛巾包裹冰袋冷敷给肌肤冷敷镇定，可以帮助吸收的同时减少爆痘机率。

3、叠加护肤中的按摩

叠加护肤品使用的同时，中间往往要穿插1—2分钟的按摩来辅助吸收。错误的示范是，涂完一层接着就涂第二层，影响吸收力而且容易给肌肤带来压力！正确的做法是，要像涂抹面部底妆一样细致的涂好，然后按摩至吸收再接着涂下一层！