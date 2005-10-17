换季肌肤“最想要与之死磕到底”排行榜

肌肤遭遇季节更替，总会有些不适之症，虽不是顽疾，却也要与之斗争抗衡许久才能调和顺畅，经不完全统计，在换季时节，以下肌肤问题位列“最想要与之死磕到底”的排行榜前列。

1、干燥细纹

温度逐渐会变得凉爽舒适，但湿度却节节下降，于是肌肤的水分也随之而去，这时候的补水功课，要比平时叠加2-3倍，例如夏季一周1次的补水面膜，在换季时，尽量隔一天做一次；在补水面霜每天早晚使用的基础上，晚上要在最外层叠加上质地丰润的面霜，这样才能以“油包水”的形式锁住水分，尽量减少水分的蒸发，正所谓“补水容易，锁水难”，即是这个道理。

对抗干燥细纹：

精华液的顺序调，一般来说，我们的护肤顺序是洁面、化妆水、眼霜、精华、乳液、面霜，可是换季时，建议你可以将基底保湿精华放在洁面后的第一步使用，这样可以增加后续化妆品的渗透，也会在洁面后肌肤表皮屏障薄弱之时给予及时的保护。

2、敏感泛红

肌肤面临突如其来的变化，就像个羞头搭脑的小姑娘，风吹草动就能引起面部泛红的现象，这时候，越是焦急的增加护肤程序，越是让紊乱的肌肤失去调理，反而造成了欲速则不达的效果。减少护肤的程序，将清洁和滋润作为主旋律，产品的成分上尽量选择简单、天然的，对于一长串的成分表，还是劝你尽量不要尝试。另外，对于高效的美白产品，其中添加的某些酸性成分是加重敏感的元凶，注意尽量避免使用。

对抗敏感泛红：

在护肤步骤上，可减至清洁+滋润的方式，只要温和的清洁，加上安全、简单、滋润的面霜，便足以对付敏感肌，在精华的选择上，尤其要谨慎，因为精华类单品多是高效型，成分上难免比较复杂，尽量选择植物提取的，会比较安全。

3、频生痘痘

秋天的痘痘，极易生在脸颊、嘴周，从中医的角度来说，这些痘痘都是反映肝火旺盛、脾胃虚寒的表象，通常这种痘痘都有体积大、痛感强烈的特征。在肌肤的调理上，对于这种因内脏问题而生的痘痘没有显著的解决方法，能做的只有镇静舒缓，例如洋甘菊、茶树精油等天然成分，对于镇静消炎的效果就不错，忌用一些强刺激性的祛痘成分，例如水杨酸、A酸、杜鹃花酸等等。

对抗红肿大痘痘：

这时生的痘痘一般都会红痛肿大，这其实不完全是因为肌肤敏感而导致的，由于秋季，体内脏器容易燥热生火，直接反映到肌肤上就是潮红生痘，从饮食清淡、多多饮水的内部调理上也可舒缓痘痘，改善潮红现象。