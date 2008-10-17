干燥秋季如何挑选适合自己的护手霜？

许多人为了呵护自己的手部也会涂抹护手霜，那么面对市面上那么多的护手霜产品，如何挑选适合自己的护手霜呢？

1、根据双手的肤质来选购护手霜

为手部皮肤选择护手霜，就像为面部皮肤选择护肤品一样的重要。选择面部护肤品需要根据肤质来源于，那么，选择护手霜当然也要根据双手的肤质来选择，才能起到保养滋润双手的效果。

美眉们如果手部皮肤非常干燥，可以选择含油分比较高的护手霜，例如橄榄油、植物油、矿物油等等，可有效滋润双手；如果双手并不是很干燥，需要加强保养的话，可以选择保湿功能较好的护手霜；容易过敏的双手不要选择含有化学成分的刺激性护手霜。

2、选购品牌信誉好的护手霜

不仅选购护肤产品需要看品牌，选购护手霜也是一样的。现如今，有很多劣质的护手霜，价格低廉，成份具有刺激性，添加剂很多的化学成分，对手部皮肤是一种非常大的伤害，有的甚至还会引发双手皮肤过敏、红肿等问题。所以，美眉们选购护手霜也要看产品的品牌来综合选购，更好地保护双手。

3、尽量选购具有修复功能的护手霜

美眉们选购护手霜也要关注它的功能，除了要保湿手部皮肤、避免手部皮肤粗糙干燥之外，还应该具有修复功能，为什么这样说呢，因为双手经常暴露在外面，也是使用非常频繁的一个部位，也很容易就出现一些倒刺、脱皮等问题，选购具有修复功能的护手霜，可以在一定程度上修复手部皮肤，促进双手表皮细胞组织的生长，令已经受损的手部皮肤得到很好地修复和滋润。