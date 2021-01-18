拥有好肌肤，最好别做这3件事

女人们，想要拥有好肌肤，最好别做这3件事，大家一定要注意了。

1、昼夜颠倒，生活不规律

昼夜颠倒、生活不规律的人的褪黑色素、生长激素不能良好分泌，容易陷入肌肤老化的恶性循环中。生长激素对于肌肤的新陈代谢来说具有重要的影响，能够保证皮肤持续细嫩。但这些激素只有在人体处于深度睡眠时才会分泌，不管是浅眠还是到了早上才睡的人都无法良好分泌，因此，睡不好觉的人很容易有肌肤老化的危险。

怎样才能睡个好觉？首先，对咖啡因敏感的人到了夜间不要喝含咖啡因的饮料，以免影响睡眠；其次，早上顺应生物钟起床，让褪黑色素正常分泌；最后，到了晚上不要长期使用电子产品，白天尽量充分活动，以保证晚上有好的睡眠质量。

2、经常在外面吃饭

人的肠道很容易受到睡眠和压力的影响，对于护肤来说，不仅要外在护理，更要注意“肠健康”这样的内部保护才是护肤的根本。只要调整好肠内环境，不但身体不会变胖，皮肤也能保持在水润美肌的状态下，反之，如果不重视肠道环境的调整，不管用多好的化妆品吃多少保健品，也都是没用的。

要为自己设计一个有助于调整肠道平衡的食谱，现代人大多很少吃蔬菜和发酵食物，但这些食物对于肠道健康有良好影响，应当有针对性地摄取。但需要注意的是，蔬菜沙拉和蔬菜汁这类饮食达不到调整肠道环境的效果，另外饮食最好以清淡为主，因为盐分和其他调味料，包括食品添加剂都会增加身体负担，影响食物美肌效果。

每天都很繁忙的上班族应当尽量自己在家烹饪，不要选择出去吃营养不均衡的快餐，更不要吸烟喝酒，这些都很容易让你的肌肤老化。

3、不注意肌肤保湿

春季干燥是皮肤出现皱纹、色斑、细屑和瘙痒的根本原因，由于春季阳光中的紫外线会突然增多，很容易夺取肌肤中的水分，很容易出现没有症状的皮肤干燥。如果忽略肌肤保湿，不但化妆的效果差强人意，而且皮肤抵抗外部侵蚀的能力也会大幅下降，肌肤容易因花粉过敏变得瘙痒难忍，老化程度也会大大加深。

因此，春季应对肌肤干燥可要打起一点不输冬季的劲头，但在选择护肤品时要注意不是一味往脸上抹油脂含量较多的润肤膏，而是综合考虑皮肤油水的平衡并充分补水。一般无论如何保养皮肤都干燥的人，实际上都是因为皮肤中的水分不足。