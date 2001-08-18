30个护肤小技巧，让你变得美美的

1.正确的护肤步骤：洁面－爽肤水－精华－保湿（乳液和面霜）－防晒－隔离。

2.一年四季365天，无论阴晴圆缺室内室外，都要抹防晒，天黑以后可以不抹。

3.用勺子敷眼睛可以消除早起浮肿，勺子冰冻一下效果更佳。

4.用热毛巾敷眼睛，敷完用眼霜，吸收增加50％。

5.嘴巴蜕皮可以用细砂糖去角质，先涂一层蜂蜜或者厚唇膏在唇部，然后上砂糖轻揉，最后洗掉就可以啦。

6.先用粉底刷把粉底刷均匀，再用美妆蛋拍脸，更加服帖，还不吃粉。

7.口红别用一只，叠涂你会发现新世界。

8.不会画眉毛就用眉粉，眉粉颜色与头发颜色要在同一色系。

9.面部涂完粉底，请务必给脖子涂一点素颜霜，不然脖子会嫉妒脸的。

10.去专柜买粉底液，别在手上试，一定要上脸。

11.发质差的人不要去折腾头发，不然会像枯草一样。

12.吹头发不要开热风，吹风机开在冷风档上，吹掉过多的水分再自然风干。

13.干性头发洗头之前先上护发素，可减少掉发，洗完也不干燥。

14.维生素E涂睫毛真的会长长。

15.睫毛膏用之前在纸巾上滚一圈，然后从睫毛根部开始刷，不会有苍蝇腿。

16.面膜精华液如果太多，挤出来抹在脸上再敷面膜。

17.敷面膜最多10～15分钟，时间过长会破坏角质层，使皮肤变脆弱。

18.片状面膜一周不要超过4次，敷完轻轻洗一下脸即可。别什么都学明星，人家医美各种保养是我们普通人比不了的。

19.不要带妆睡觉，睡觉之前一定要卸妆洗脸弄得干干净净。

20.眼部卸妆，用化妆棉沾取卸妆水，敷在眼部30秒左右，眼妆会好卸很多。眼部皮肤脆弱，不要用擦去的方式。

21.任何保养品都从下往上涂抹，脸会收紧一点。

22.不要用手撑脸，容易生成皱纹；不要用一边的牙齿咀嚼，会产生左右不对称的大小脸。

23.红霉素软膏可以消炎平定痘痘红肿，用棉签薄涂一点，第二天就会很平滑。

24.早上起床，如果你是干性皮肤，可以不用洗面奶直接用清水洗脸。

25.坚持用冷水洗脸，洗完脸绝对不用毛巾擦，一般是等自然干或用手拍干。

26.喝水不会在短时间内让皮肤变好，但它确实是最便宜的护肤品。英国一位女记者长期头痛和消化不良，于是她遵医嘱，每天喝三升水，坚持四周之后，样貌足足年轻了十岁。

27.喝水的方法也有讲究，不要集中大量喝，要分散少量喝。

28.关于手脚上的汗毛，可以用醋泡一泡，用醋泡可以让毛的颜色变淡。

29.关于眼睛，无需滴眼液，多转转眼珠，做做眼保健操，会让你的眼睛清澈而明亮。

30.出门在外，如果妆容花掉，就用小棉棒蘸点随身携带的护手霜，或者保湿霜，轻轻擦去花掉的地方再补妆，这样容易擦干净而且也不会太损伤皮肤。