为大家整理出20个关于护肤的知识

关于“面子工程”还是需要科学、安全进行，下面便为大家整理出20个关于护肤的知识。

1、合理健康的饮食才是护肤的根本，皮肤所需维生素主要依靠饮食补充，饮食结构不合理，也是在破坏皮肤。如缺乏维生素C、E，容易长斑。缺乏维生素B族，容易皮肤粗糙；缺乏维生素A，皮肤锁水能力差。

2、少吃糖，比祛痘面膜管用。糖吃太多，皮肤容易长痘、暗沉、变黄。

3、一年四季防晒，比任何精华都抗衰。阳光中紫外线是导致皮肤衰老最大祸首，而紫外线的强弱并不会因为季节变化而改变太多，它会引起皮肤的老化、变黑、损伤。

4、洗脸比涂抹脸孀更重要。

5、好的睡眠赛过晚霜，每晚睡满7-8小时，皮肤状态会变好。而好的睡眠不仅仅有睡眠时间，还有睡眠质量。

6、晚爽和日霜区别不大。护肤品的生产技术还没有精细到可以区别白天和黑夜，只不过夜间不会受到紫外线的照射，效果会更好。

7、面膜最大的作用，其实是补水。因为皮肤本身具有屏障作用，面膜中的精华并不容易透过皮肤，相反会让角质层吸饱水，同时增加一层脂膜，减少水分流失。

8、怀孕了，仍然可以使用护肤品和防晒霜，只有极少量的护肤品会被皮肤吸收，进入体内。而孕期是护肤品妊娠斑、黄褐斑产生的高发期，防晒是最重要的预防手段。

9、护手霜最好每次洗完手便使用，晚上使用效果更好。

10、成人并不适合使用婴儿护肤品，婴儿护肤品虽然温和不刺激，但成分单一，滋润能力强。容易导致皮肤油腻、长痘。

11、无防腐剂的护肤品几乎不存在。防腐剂在护肤品中主要起到抑菌、防腐败等作用，按规定正常添加的防腐剂是不会对皮肤造成伤害的。

12、运动与美容护理有异曲同工之妙。

13、经常更换枕套、暴晒枕头，可进一步减少面部痘痘。

14、去角质不宜频繁，过分去角质会破坏皮肤的保护膜，容易导致皮肤敏感。

15、自制面膜慎用，如香蕉、蜂蜜、土豆、草莓等，不仅没有效果，还容易导致过敏。

16、护肤品不是涂抹越多越好。涂抹太多的护肤品，容易导致毛孔堵塞，长脂肪粒。

17、喷雾并不能保湿，相反会加剧皮肤干燥。因为在喷雾结束后，水分的快速挥发会带走角质层中本来的水分。

18、面膜没必要天天做，每周2-3次即可，过分敷面膜也会导致皮肤变薄。

19、少化妆、睡前卸妆，也是一种护肤与清洁。

20、使用适合自己的护肤品，才能塑造好的皮肤，别盲目追求的品牌、昂贵、进口的护肤品。