夏季肌肤出油、肌肤长痘的原因与解决方案

夏季可以算的上是很多人最喜欢的季节了，但是与此同时肌肤在夏日也会出现各种问题！如果肌肤在夏日不出油、不干、不长痘的话那就太完美了！

肌肤出油

皮肤出油是由于人体皮肤干燥缺水，导致肌肤受损，人体自我修复和保护系统会分泌油脂来保护肌肤！大多数男性肌肤多为油性肌肤，所以要想从根本解决出油问题，需要注意肌肤的补水保湿，这样才能从根本改善和保护受损肌肤。

肌肤长痘

一、作息不正常

熬夜加班、饮食没有节制就会容易引起内分泌失调，间接引起脸部长痘痘。我们只有保证充足的睡眠，肌肤才会呈现好的状态，痘痘才不会冒出来。

二、清洁不到位

很多姑娘因为太懒，夜间清理的时候不用卸妆产品就直接洗脸。要知道，清理不到位，毛孔里的污垢会造成毛孔堵塞，从而引发肌肤长痘问题。

三、代谢不畅

角质层是皮肤的最外层组织，最外层角质的代谢周期大约是28天左右。如果角质层不能正常代谢的话，时间一长它会变得厚重，这是皮肤内部的分泌物就无法顺畅的外排，堆积起来就会很容易让脸上冒出痘痘。

解决方案

一、注意保湿

虽然夏天的空气会比冬天湿润，但是保湿还是要注意！肌肤流的汗或者皮肤的出油并不能代表肌底是保湿的，所以保湿工作是一年四季都要有的！

二、仔细清洁

无论化没化妆，晚上都要适当的用卸妆单品擦拭一下肌肤，然后再用清洁产品得到二次清洁！这样毛孔才能彻底清洗干净。不仅如此，一周敷两次清洁面膜，让毛孔得到有效的清洁！

三、正常作息、饮食

正常的作息，正常的饮食才能让肌肤从内而外的健康！所以少吃些辛辣油腻的，解馋可以吃一吃，但是日常还是远离它们的好。