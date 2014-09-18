10个小技巧帮你弹走鱼尾纹

年纪轻轻却长了鱼尾纹该怎么办？如何才能有效淡化鱼尾纹？只有减少细纹的产生才能保证年轻，接下来就一起来看看具体的方法吧。

1、多吃胶原蛋白

胶原蛋白有储水与增加肌肤弹性的功效，多吃含有胶原蛋白的食物可保持眼周肌肤细胞的水分，让细胞时刻保持丰盈，肌肤也变得更有弹性，鱼尾纹自然就会消失不见了。

2、加强眼部保湿

冬季肌肤变得干燥，而且变得更敏感，特别是脆弱的眼部肌肤，更需要好好护理，加强眼部保湿，使用滋润效果好的眼霜滋养眼周，可增加肌肤水分，减少并消除鱼尾纹。

3、选择合适的眼霜

眼霜是一年四季都应使用的眼部护理产品，但由于眼部肌肤较脆弱，而且各人的肤质也不相同，所以挑选眼霜时要选择合适的眼霜，尽量选择不含油脂、含维生素E或天然植物成分的眼霜，这样才能更好的护理眼周肌肤，让眼周肌肤变得紧致而又充满弹性，鱼尾纹自然就赶紧溜掉了。

4、使用眼部精华

眼周肌肤最容易干燥，眼周缺水时眼角与眼下就会出现一条条细纹，如果不及时拯救，就会变成永久的皱纹，难以去除哦!要想去掉这些细纹，眼部精华不可少，使用点按的方式，让肌肤吸收精华，避免过度拉扯，这样会加深纹路。

5、配合精华油按摩

经常给眼部按摩可促进血液循环，从而有效消除眼角鱼尾纹，搭配精华油按摩，效果更明显，给眼角按摩时，重点使用V字手势，先点涂上精华油，再将中指与无名指分开，横着拉开眼角，最后，再用右手无名指与中指以画圈的方式促进精华油的吸收。

6、按摩护理

眼周肌肤非常的脆弱，每天进行按摩，可促进血液循环，减轻皱纹及黑眼圈等问题，按摩方法很简单，将一只手放在太阳穴上，另一手由外眼角向内眼角进行螺旋式按摩，每日按摩2次，每次重复5次即可。

7、肉毒素去鱼尾纹

肉毒素是很多女生常用的医美手段，主要是利用注射器将肉毒素注射到眉梢到眼睛下部2.5厘米处，使得肌肉停止收缩运动，进而让该处的肌肉变平滑，抚平鱼尾纹。优点：不打针，不动手术，没有恢复期，没有创伤。

8、控制表情

平时总是喜欢大笑或者表情过于丰富的人眼角是最容易出现鱼尾纹的，虽然笑起来的确让人感觉亲切，但为了保持年轻，也要注意笑的力度哦，平时也别让自己做出太多夸张的表情。

9、眼部按摩

眼部按摩可有效促进血液循环，多按摩眼部周围的肌肤不但能预防眼纹，也可改善眼袋黑眼圈。首先用一只手放在太阳穴上，然后用另一只手由外眼角向内眼角做螺旋式按摩，一边按摩一边往内眼角移动，坚持每次三分钟。

10、不可大力拉扯眼部皮肤

很多人在护肤的过程中会大力拉扯皮肤，摩擦皮肤，殊不知这样子会伤害肌肤，特别是眼部肌肤特别脆弱，如果不注意力道就会造成皱纹或眼角下垂，所以，平时护理肌肤记得要保持适当的力度切不可用力过度。